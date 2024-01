Boruto Two Blue Vortex, quanto è importante Sarada per l'Uzumaki?

Ispirati dall'amicizia robusta tra Naruto e Sasuke, in Boruto Two Blue Vortex, Boruto e Sarada stanno gradualmente plasmando le proprie identità, con motivazioni e obiettivi personali diversi tra loro. Visto questo cambiamento, è lecito chiedersi cosa provi davvero l'Uzumaki per la sua amica d'infanzia.

Il legame fra Sarada e Boruto è già stato al centro di numerose discussioni, dimostrando che la ragazza non prova solo una grande stima per il suo amico d'infanzia, ma anche un affetto che potrebbe andare oltre la semplice amicizia. Entrambi membri del Team 7 di questa generazione, la loro vicinanza si è approfondita attraverso gli eventi messi in scena dalle saghe più recenti del manga e dell'anime.

Il protagonista Boruto dimostra di avere un affetto costante per Sarada e un'enorme stima nei suoi confronti. Esprime molto spesso il desiderio di vederla diventare un giorno Hokage, convinto possa essere una buona leader per il Villaggio della Foglia, e vorrebbe affiancarsi a lei in questo ruolo complesso come suo braccio destro.

Il mentore di Boruto è nientemeno che Sasuke Uchiha, il padre di Sarada. D'altro canto, la ragazza porta con sé lo stesso sogno di Naruto. Questo aspetto assume una particolare importanza all'interno della storia, poiché non solo sottolinea la profonda intesa reciproca dei due ninja, ma evidenzia anche la consapevolezza delle loro radici e di come queste abbiano plasmato le identità dell'altro. Ora che Sarada è diventata a tutti gli effetti un personaggio importante in Boruto Two Blue Vortex, ci si aspetta che il loro legame possa crescere e consolidarsi ancora di più.