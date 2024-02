Boruto Two Blue Vortex: un indizio rivela chi è stato a fondare l'universo dei ninja

Se i primi capitoli di Boruto Two Blue Vortex hanno delineato un rito di passaggio dall'infantilismo del protagonista alla sua maturazione, un discorso simile si può affermare per il mondo in cui è calata la storia. In tal senso le appendici inserite nel primo volume del manga gettano luce sulle verità dietro la fondazione dell'universo dei ninja.

Se in calce alla prima pubblicazione di Boruto Two Blue Vortex il commento di Ikemoto ha sancito l'inizio di una nuova era per il manga e per colui attorno al quale ruoteranno gli eventi della storia, nel volume in questione (pubblicato oggi in Giappone) sono state inserite delle descrizioni interessanti sulle logiche e sui trascorsi passati dell'universo di Naruto/Boruto, che promettono di cambiare per sempre tutte le conoscenze o gli assunti che ci siamo formulati fino ad adesso sul mondo diegetico del/i manga.

Naturalmente, come logico che fosse, le didascalie si soffermano sul jutsu di Eida – e in particolare sui cambiamenti a cui il processo di riscrittura memoriale dei personaggi ha sottoposto tutti gli abitanti di Konoha – ma nel ripercorrere le conseguenze generate dalla tecnica, anticipano dei risvolti davvero inattesi, soprattutto per quel che riguarda la fondazione stessa dell'universo dei ninja.

In questo senso, la ricodificazione dei linguaggi su cui si fonda il secondo segmento del manga, e che ci ha portato a mettere in discussione la possibilità che la stessa Eida possa essere considerata ancora una villain in Boruto Two Blue Vortex, è solo il riflesso di un mondo in continua evoluzione, la cui origine appare sempre più enigmatica e incerta. Come suggerito dalle appendici, infatti, le abilità della cyborg derivano sì da Shibai Otsutsuki, il quale però non è più da intendere come la figura divina – e quindi progenitrice – del mondo in cui è declinata la storia del manga. Al punto che il nome di Shibai non è mai legato alla nomenclatura di “Dio”, onere che spetta invece ad un altro essere, qui definito “Kami Otsutsuki”, traducibile appunto in “Dio Otsutsuki”.

Come riportato dalle didascalie del volume, questo fantomatico Kami Otsutsuki è equiparabile al Dio di una precedente cornice temporale, e in quanto tale è contraddistinto dalla capacità di materializzare tutti i sogni e i desideri più reconditi del proprio animo, fino a renderli “realtà”. È così che l'essere avrebbe fondato l'universo di Naruto/Boruto, per poi essere sostituito da Shibai in seguito all'ascesa dell'uomo verso le configurazioni trascendenti di cui Ikemoto e Kishimoto ci hanno già dato testimonianza nel corso dell'opera.

Ecco allora che il “Narutoverso”, cioè il mondo in cui si radicano diegeticamente gli intrecci osservati nei due (o meglio, nei tre) manga si sarebbe originato dall'azione di questa mitologica figura, di cui Shibai costituirebbe solo il corrispettivo “attuale”. Una volta trasceso i limiti biologici umani, e assurto ad una dimensione “superiore”, ecco che l'Otsutsuki è diventato egli stesso un Dio, senza però replicare i poteri cosmogonici del suo predecessore.

In tal senso, non è perciò da legare a Shibai la creazione originaria – né le evoluzioni future – del mondo, proprio perché alla base della fondazione dell'universo figurerebbe l'intervento di questo fantomatico Kami, la cui esistenza, anche se dislocata in un tempo ormai andato, comporta già di per sé una sovversione immediata di tutti i canoni e le certezze su cui si sono basate fino a questo momento le fondamenta del mondo creato da Masashi Kishimoto.