Boruto Two Blue Vortex: un nuovo inizio per la serie nel video promo di V-Jump

I mesi passati ad attendere i nuovi sviluppi della serie di Boruto sono finiti. Il primo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex è stato infatti pubblicato su Manga Plus, attirando centinaia di migliaia di lettori desiderosi di scoprire l’evoluzione della storia, e per celebrare questo nuovo inizio è stato pubblicato anche un video speciale.

Dopo 80 capitoli incentrati sulle avventure del giovane Boruto, primogenito di Naruto e Hinata, e dei suoi compagni, in particolare dell’amico fraterno Kawaki, accolto dal Settimo Hokage sotto il suo tetto come se fosse parte della famiglia, ecco finalmente il salto temporale tanto atteso e ipotizzato dai lettori. Sono passati tre anni dagli eventi del capitolo finale di Boruto, e poco meno di tre mesi dalla sua pubblicazione su V-Jump, per questo la casa editrice Shueisha ha deciso di rinfrescare la memoria dei lettori, e allo stesso tempo celebrare questo nuovo inizio, con un video riassuntivo della durata di circa un minuto.

Come potete vedere dalle sequenze riportate in cima alla pagina, l’accento viene messo soprattutto sul legame tra i due grandi protagonisti, Boruto e Kawaki, e sui rispettivi poteri derivanti dal Karma. Sappiamo che la storia non sarà più la stessa a causa di uno scambio di persone all’interno del racconto stesso, dovuto alle straordinarie capacità di Eida, e che ha posto Kawaki nel ruolo del vero protagonista e viceversa.

Il primo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex si è rivelato ricco di dettagli, novità, e primi sguardi alla crescita dei personaggi principali, ricevendo una buona accoglienza. Aspettando l’uscita del prossimo capitolo, vi confermiamo che Boruto: Two Blue Vortex rimarrà una serie a cadenza mensile. Cosa ve ne pare dell’inizio della nuova opera? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, ecco un’analisi dei nuovi design dei personaggi, e vi lasciamo scoprire chi è l’ottavo Hokage di Konoha.