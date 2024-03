Boruto: Two Blue Vortex, sarà Jura a portare la verità su Konoha?

La prima parte di Boruto: Two Blue Vortex ha inserito nuovi antagonisti: gli Shinju, vale a dire manifestazioni corporee e dotate di coscienza degli Alberi Divini, legate a quattro ninja che sono riusciti ad imprigionare. Alla loro guida si trova l’inquietante Jura, il quale, secondo una teoria dei fan, sarà centrale nei prossimi sviluppi.

La tavola conclusiva del capitolo 7 non lascia alcun dubbio: Jura e i suoi alleati si stanno preparando per dirigersi a Konoha e a fare la conoscenza del Settimo Hokage. Pensando alle sue prossime azioni, la community ha elaborato una teoria che coinvolge anche Kawaki, e in particolare la sua arte oculare, ancora avvolta nel mistero. Per arrivare a Naruto, infatti, è molto probabile che Jura dovrà vedersela direttamente col ragazzo.

È in questo incontro che i fan hanno quindi ipotizzato la scoperta o lo studio da parte del leader degli Shinju della doujutsu di Kawaki, che, per ora, sappiamo essere legata al pericoloso Isshiki Otsutsuki. inoltre, è grazie a questa interessante arte oculare che il ragazzo è riuscito a confinare Naruto e Hinata in un’altra dimensione attraverso le tecniche conosciute come Sukunahikona e Daikokuten.

Si tratta, tuttavia, di informazioni raccolte tramite l’evidenza di quanto narrato, e mai realmente spiegate o approfondite. Sembra essere quindi arrivato il momento, almeno secondo i fan, di un’analisi, magari da parte di Jura, dei reali poteri oculari di Kawaki, dato l’interesse attuale del leader degli Shinju nei confronti dell’Hokage.

Per finire, ecco l’anteprima ufficiale del capitolo 8 di Boruto: Two Blue Vortex. Voi cosa ne pensate di questa teoria su Jura? Fatecelo sapere nei commenti.