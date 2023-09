Boruto: Two Blue Vortex, Kawaki è l'antagonista giusto per il manga?

La serie di Boruto: Naruto Next Generations ha cambiato le carte in tavola per il mondo ninja. Con il tempo che avanza e i personaggi che crescono, è il tempo di dare spazio a una nuova generazione. Ed è proprio questa che si sta ritagliando spazio anche nel seguito Boruto: Two Blue Vortex, Kawaki in primis.

Kawaki è sempre stato un cane sciolto, difficile da controllare. Per tutta la durata di Boruto: Naruto Next Generations ha preso in considerazione soltanto le parole dell'Hokage, nel quale ha visto una figura paterna. Un legame che ha portato a gesti estremi da parte di Kawaki, che ha sigillato Naruto e Hinata prima di rivolgersi a Boruto, che vuole eliminare completamente così da cancellare l'esistenza di tutti gli Otsutsuki.

In questa seconda parte, Kawaki ha assunto il ruolo di antagonista. Sulla stessa linea c'è però anche Code, ormai ultimo membro di Kara, rimasto solo e con un esercito a portata di mano. Chi sarà il nemico finale di Boruto: Two Blue Vortex? È difficile dirlo, dato che lo scenario è completamente imprevedibile al momento. Il mangaka ha creato una struttura che potrebbe portare in ogni direzione, e questo fa in modo che anche Kawaki possa essere il nemico finale del manga. Il foreshadowing del primissimo capitolo di Boruto sembra indicare proprio lui come avversario.

Ma a questo punto, Kawaki avrebbe il carisma tale da fare da villain finale? Sicuramente il ragazzo, se dovesse rimanere vivo dopo la dipartita di Code, metterebbe nuovamente in gioco le proprie convinzioni. Con l'eliminazione di Code, Kawaki dovrebbe soltanto eliminare Boruto e ciò gli darebbe modo di mostrare le sue vere capacità da cattivo della serie. Pertanto, Kawaki emergerebbe nel finale se si intraprendesse questa direzione. Intanto, se volete saperne di più su cosa accadrà, ecco gli spoiler di Boruto: Two Blue Vortex 2.