Boruto: Two Blue Vortex, Kawaki e Code formeranno un'alleanza? La teoria dei fan

Da quando è iniziato il manga Boruto: Two Blue Vortex, è evidente che l'Uzumaki ha subito un notevole miglioramento delle sue abilità dopo il salto temporale, superando personaggi come Kawaki e Code. Tuttavia, un'intrigante teoria di un fan potrebbe portarli a superare Boruto, ma in che modo?

Secondo questa teoria, Code e Kawaki, entrambi vasi di Isshiki Otsutsuki, potrebbero alla fine decidere di allearsi nel corso della narrazione. Benché possa sembrare un'ipotesi audace per alcuni, vi sono elementi che la avvalorano, rendendola degna di considerazione.

Il nucleo della teoria risiede nella connessione tra i due, sottolineata dal nuovo dojutsu di Kawaki, che potrebbe spingere questi pericolosi villain a unire le forze, specialmente nel momento in cui Code scoprirà di essere stato manipolato da Amado fin dall'inizio.

Questo sviluppo potrebbe portare a una riconciliazione tra Kawaki e Code, con quest'ultimo che potrebbe scusarsi per il dolore causato e formare un legame amichevole con l'ex-nemico. Tale sviluppo potrebbe anche mettere in luce il ruolo oscuro di Amado in Boruto Two Blue Vortex, dipingendolo come uno dei principali antagonisti e raffigurandolo come uno dei servitori del clan Otsutsuki. Alcuni indizi visivi, come la sciarpa indossata da Kawaki nel flash-forward, potrebbero suggerire una possibile influenza di Code sulla sua evoluzione.

Se Kawaki e Code si alleassero sul serio, sarebbe un grande pericolo per l'Uzumaki, che potrebbe non riuscire a sovrastarli senza l'aiuto di più compagni. Non ci resta altro che attendere l'uscita di Boruto Two Blue Vortex 8 per scoprire se questa teoria avrà fondamenta, oppure se l'autore Masashi Kishimoto sceglierà di prendere una strada differente.