Boruto: Two Blue Vortex, che fine ha fatto Koji Kashin?

La storia di Naruto ha lasciato spazio per tanti misteri che, piano piano, sono stati sviscerati dall'autore Masashi Kishimoto. In virtù della sua natura sequenziale, anche Boruto: Naruto Next Generations ne ha presentati alcuni, che però sono in numero ridotto rispetto all'opera originale. Eppure anche qui ce ne sono alcuni da tenere d'occhio.

Ci sono state tante teorie che hanno coinvolto l'organizzazione Kara, in particolar modo alcuni membri. Oltre il sommo cattivo Jigen, poi rivelato essere Isshiki Otsutsuki, anche altri membri sono stati coinvolti in analisi da parte dei lettori e spettatori. Le teorie su Koji Kashin sono state molte, e poi sono state alcune confermate altre smentite. La storia di Boruto: Naruto Next Generations ha portato alla rivelazione della vera natura di quest'uomo mascherato, che altri non era che il clone di Jiraiya.

Tuttavia, l'uomo è scappato, nonostante le ferite, salvandosi da Isshiki con l'aiuto di un rospo. Ma che fine ha fatto Koji Kashin, riapparirà in Boruto: Two Blue Vortex? La risposta è sicuramente sì: la sua è una presenza troppo grande per rimanere nell'ombra fino alla fine della storia, senza più riapparire. Koji Kashin è un uomo dalle mille risorse e che sa tanto dei membri di Kara, e quindi anche di Code, oltre a essere un ninja di talento. Un talento che sfocia anche nella sua arte d'evocazione.

Anzi, è probabile che Koji Kashin sia stato uno dei maestri di Boruto durante il timeskip, dato che nel capitolo 3 di Boruto: Two Blue Vortex il ragazzo ha dimostrato di saper evocare i rospi e di usarli per operazioni di intelligence. La possibilità che sia stato il clone di Jiraiya a presentare il protagonista ai vecchi rospi eremiti è davvero enorme.

Il suo ritorno quindi potrebbe anche avvenire a breve, nel giro di qualche mese.