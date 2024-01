Boruto: Two Blue Vortex, sarà grazie a LUI che Konoha si salverà?

In Boruto: Two Blue Vortex, dopo un salto temporale di tre anni, Boruto è costretto ad affrontare dei nuovi nemici senza l'aiuto del suo mentore, Sasuke Uchiha. L'obiettivo principale di Boruto è quello di fermare Code e i suoi "soldati", sconfiggere Kawaki e convincere Eida a ripristinare la realtà. Con il capitolo 5, il ninja potrebbe aver trovato una soluzione per salvare Konoha.

Amado è lo scienziato creatore di Eida e ha impiantato il DNA della sua creazione nel marchio Karma di Kawaki, sperando che ciò porti alla rinascita della ragazza. Tuttavia, Amado sospetta che qualcuno abbia alterato la realtà e riconosce che Boruto non è un nemico. Confidandosi con il nuovo Hokage, Shikamaru, lo scienziato spera di svelare l'inganno di Kawaki.

Amado si trova quindi di fronte a un dilemma morale: aiutare a fermare Kawaki per salvare Konoha o mantenere lo status quo per riavere indietro Eida. Se Amado decidesse di agire, ciò porterebbe molto probabilmente ad una ribellione al Villaggio della Foglia, a causa della quale gli abitanti potrebbero mettere in discussione la credibilità di Kawaki e spingere i personaggi a rivalutare le sue convinzioni.

Infine, Amado deve decidere se agire per il bene comune o perseguire il suo desiderio personale: una scelta complessa e che non può essere presa su due piedi. La storia suggerisce che la sua scelta avrà un impatto significativo sulla trama, con la possibilità di un'alleanza con altri personaggi come Kashin Koji in Boruto Two Blue Vortex, maestro di Boruto Uzumaki.

La nuova saga di Masashi Kishimoto continua a convincere i lettori capitolo per capitolo, tant'è che Boruto ha sorpassato One Piece su MangaPlus, l'app ufficiale di Jump per leggere manga.