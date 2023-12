Boruto Two Blue Vortex: Konohamaru sopravvivrà a quella terribile minaccia?

Tra i personaggi che Kishimoto e Ikemoto hanno inspiegabilmente relegato ai margini di Boruto, senza concedergli il minimo spazio o funzione, figura sicuramente Konohamaru. Da quando è diventato jonin, non ha avuto alcun impatto narrativo, ma il risvolto presentato nel capitolo 5 di Boruto Two Blue Vortex potrebbe suggerire un cambio di rotta.

Affermare che il ninja non sia stato all'altezza dell'eredità di Kakashi, se non addirittura di quella di un semplice mentore, appare quasi come un eufemismo. La sua assegnazione a capitano del nuovo team 7 all'inizio di Boruto lasciava presupporre per il personaggio un cammino migliore, all'insegna delle orme gloriose del suo iconico predecessore. Ma rispetto al mentore di Sasuke, Naruto e Sakura, non solo Konohamaru non si è dimostrato una figura carismatica agli occhi dei suoi discepoli, ma non ha avuto neanche la possibilità di raccogliere il testimone che gli aveva lasciato Naruto, sintetizzato nell'apprendimento simbolico del rasengan. Tanto che nel corso del manga-sequel è stato addirittura salvato dai suoi allievi, per poi sparire dagli eventi della narrazione, senza lasciare alcuna traccia. Quasi i due autori non sapessero cosa fare con un personaggio che appariva destinato ad interpretare un ruolo di primo piano nel prosieguo della storia, e che invece si è rivelato un peso morto.

Ma adesso qualcosa è cambiato. Perché oltre a rendere giustizia al sacrificio di Sasuke Boruto Two Blue Vortex 5 ha delineato anche le tracce delle battaglie future. E una di queste avrà come protagonista proprio Konohamaru. Mentre i quattro alberi divini che compongono lo “Shinju” prendono coscienza della loro identità, vediamo verso la fine del capitolo come uno di questi, denominata Matsuri, si scelga come avversario di riferimento proprio Konohamaru. Ora non è chiaro il motivo per cui il jonin sia stato preso di mira dall'essere ancestrale né tanto meno quali siano le reali intenzioni dietro queste parole, anche se alcuni hanno ricondotto la figura del clone a quella della sua cara amica Moegi, di cui oltre a ricordare l'aspetto, dovrebbe possedere anche le abilità.

Ecco allora che dopo anni di distanza da quel rapporto mentore-allievo sublimato con il giovane Naruto, e culminato con l'apprendimento infantile del rasengan, Konohamaru ha di nuovo la possibilità di mettere in mostra il proprio potenziale, e tornare (o meglio, ad iniziare finalmente) ad occupare un ruolo di primo piano nella storia. Ora prevedere l'esito del futuro incontro non è certamente una pratica semplice, anche se il clone dello Shinju appare contraddistinto da un potere apparentemente inarrivabile per il ninja di Konoha.

Ma la situazione di estremo pericolo in cui si trova il Villaggio, come evidenziato anche dall'ultimo lancinante messaggio di Sasuke in Boruto Two Blue Vortex 5, potrebbe, chi sa, portare così a delle rivelazioni sulle nuove abilità acquisite da Konohamaru, e magari gettare luce su un suo (possibile) gesto sacrificale, che lo innalzi finalmente a quelle vette tanto ricercate dagli amanti del personaggio, e a cui il ninja non è stato mai realmente destinato. Almeno fino ad ora.