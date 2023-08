Boruto: Two Blue Vortex, a che livello è adesso il nostro Boruto?

Boruto Uzumaki è il protagonista dell'omonima serie Boruto: Naruto Next Generations, che segue le gesta della nuova generazione di ninja nel mondo di Naruto. Figlio di Naruto Uzumaki, il leggendario Settimo Hokage, e Hinata Hyuga, Boruto è un giovane ninja con un'eredità straordinaria da portare avanti.

Dotato di un grande talento, Boruto aspira a trovare la sua strada unica come ninja prendendo Sasuke come riferimento. Le sue abilità sono evidenti nei combattimenti, anche se inizialmente il giovane ninja aveva intenzione di progredire troppo velocemente, usando anche dei trucchetti illeciti. Quel Boruto comparso agli inizi di Boruto: Naruto Next Generations è però scomparso. Nel corso della prima parte del manga, Boruto ha imparato a usare il Karma, il Rasengan e altre tecniche di combattimento. Tuttavia, niente di tutto ciò potrebbe avere a che fare con il nuovo personaggio.

Sono passati tre anni con Boruto: Two Blue Vortex, la seconda parte del manga appena cominciata su V-Jump e Manga Plus. Essendosi allenato per diverso tempo con Sasuke, il ragazzo è migliorato sicuramente in tanti modi, e ora è pronto ad affrontare Code. Ma che livello ha raggiunto Boruto ora? Si può già dedurre qualcosa dal modo in cui è entrato in scena e dal flashforward di inizio serie. Il ragazzo ha sicuramente fatto frutto delle lezioni di spada di Sasuke e ha imparato a controllare molto meglio il karma, dato che il suo ingresso al Villaggio della Foglia è passato inosservato anche a Kawaki. Inoltre, Boruto ha il Jougan, che potrebbe ricomparire nei prossimi capitoli.

Boruto sarà in grado di tenere testa a Kawaki e a Code e tra qualche mese lo vedremo, con il protagonista che adesso si metterà in mostra in ogni occasione possibile.