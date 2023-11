Boruto Two Blue Vortex, ecco il maestro di Boruto: non è chi pensate!

In Boruto: Two Blue Vortex Masashi Kishimoto ha voluto affrontare da subito le conseguenze dovute ai poteri di Eida. Lo scambio di ruoli tra Kawaki e Boruto ha lasciato quest’ultimo isolato da Konoha ma sembra che, seguendo le orme del padre, il protagonista abbia trovato un nuovo mentore. Da qui in avanti attenzione agli spoiler.

Negli eventi narrati nei primi capitoli della serie Boruto torna nel suo villaggio natale per fronteggiare sia Kawaki che Code, seguendo quest’ultimo quando decide di scappare nel luogo dove è, apparentemente, tenuta la Decacoda. Raggiungendo quel posto il protagonista viene però assalito da quattro figure, i cloni Shinju, manifestazioni corporee degli Alberi Divini che hanno preso coscienza di loro stessi grazie alle avventate azioni di Code per creare un proprio esercito sfruttando la Decacoda.

Ovviamente gli avversari si rivelano superiori a Boruto, il quale è costretto a scappare. Nelle tavole finali lui appare appoggiato ad un albero, e al suo fianco, silenzioso, si trova Kashin Koji, il clone del leggendario Sannin Jiraiya. Sasuke, si rivela in parte, intrappolato in un albero, e sembra quindi che sia stato proprio Kashin Koji a sostituirlo come mentore di Boruto.

Si tratta di una sottile ma significativa connessione tra Boruto e suo padre, dato che Jiraiya ha ricoperto l’importante ruolo di maestro di Naruto durante i due anni di time-skip che separano la prima serie da Shippuden. Possiamo quindi aspettarci altre armi e tecniche nascoste da parte del protagonista, e magari qualche flashback che possa in qualche modo approfondire i suoi allenamenti e il rapporto allievo-maestro con Koji.

Prima di salutarci, ecco ipotesi e teorie sul destino di Sasuke, e vi lasciamo alla data d’uscita del capitolo 5 di Boruto: Two Blue Vortex. Fateci sapere cosa ne pensate del ritorno di Kashin Koji e del suo ruolo come maestro nei commenti.