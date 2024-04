Boruto Two Blue Vortex, il manga sta per arrivare in Italia!

Boruto: Two Blue Vortex si sta rivelando un sequel ricco di sorprese, scaturite dallo stravolgimento attuato da Eida alla fine della scorsa serie, che ha cambiato i ruoli di Boruto e Kawaki, rendendo il protagonista colpevole di aver fatto sparire Naruto. Mentre il manga prosegue in Giappone, Planet Manga ne ha confermato l'arrivo in Italia!

La conferma è arrivata proprio oggi, 18 aprile 2024, in concomitanza con la pubblicazione del capitolo 9 di Boruto: Two Blue Vortex sulla piattaforma MnagaPlus, tramite le pagine sociale ufficiali della casa editrice, dove è stato diffuso il post riportato in calce. La serie è ambientata circa tre anni dopo gli eventi conclusivi della precedente, con Kawaki rimasto nel villaggio di Konoha per difenderlo e aiutare ad amministrarlo, affiancato da Eida, Mitsuki e Delta, mentre Boruto si è dovuto allontanare dalla sua casa per intraprendere un percorso di duri allenamenti seguendo gli insegnamenti di Sasuke Uchiha.

La casa editrice presenta la serie invitando i lettori a tornare a seguire le avventure di Boruto e il suo eroico ritorno a casa, tuttavia, nel post non è stata specificata nessuna data d’uscita per il primo volume, mostrato nella sua versione in giapponese, edita da Jump Comics.

In conclusione, ricordiamo che un noto animatore di ONE PIECE vorrebbe dedicarsi all’anime di Boruto, e vi lasciamo scoprire perché la trasposizione di Boruto è tra le più sottovalutate della community. Diteci cosa ne pensate dell'annuncio, e quando vi aspettate di vedere il primo volume della serie nelle fumetterie italiane, lasciando un commento qui sotto.

Sand land. New edition è uno dei più venduti oggi su