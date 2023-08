Boruto Two Blue Vortex: il nuovo manga inizia con un grande buco di trama

Boruto: Two Blue Vortex è sicuramente un tentativo di replicare quanto avvenuto in passato con Naruto e Naruto: Shippuden, ma già dal primo capitolo della nuova serie l’autore, Masashi Kishimoto, ha imbastito una trama alla cui base sembrano esserci incoerenze evidenti e pesanti, che hanno causato dubbi e perplessità nei lettori.

Il mondo in cui i protagonisti si ritrovano dopo tre anni dalla conclusione della serie precedente, è un mondo in cui Kawaki è il figlio del Settimo Hokage, Naruto, mentre Boruto è colui che avrebbe ucciso Naruto e sua moglie Hinata. Tutto ciò è derivato da uno straordinario potere di Eida, in grado di riplasmare la realtà per realizzare il sogno del suo amato Kawaki. Non tutti gli abitanti di Konoha però sono stati ammaliati, potremmo dire quasi stregati, dalla ragazza. In particolare, le grandi amiche di Eida, Sarada e Sumire, hanno in qualche modo mantenuto la percezione della realtà precedente al cambiamento scatenato dalle sue capacità.

Essendo al corrente di come siano realmente andate le cose, di come sia Boruto ad essere il vero figlio del Settimo Hokage, e di come Kawaki abbia confinato Naruto e Hinata in una dimensione dove vengono ancora tenuti prigionieri, Sarada e Sumire sono le uniche che possono effettivamente combattere per far tornare tutto com’era. Senza l’avvertimento di Sarada, Sasuke non sarebbe mai partito insieme a Boruto, giusto per fare un esempio.

Tuttavia, considerati i tre anni passati dallo stravolgimento della realtà, e l’onniscienza di Eida, appare assurdo che lei non sia riuscita a comprendere o almeno accorgersi delle vere intenzioni delle due amiche. Inoltre, anche Shikamaru inizia a chiedersi come Kawaki possa essere nato e cresciuto sotto la protezione dell’intero villaggio, in quanto figlio dell’Hokage, e avere comunque un corpo modificato dall’organizzazione Kara.

Tutte questioni lasciate in sospeso, e per ora giustificate da Eida con un pensiero troppo superficiale, ovvero che prima o poi gli abitanti di Konoha si dimenticheranno di questi dettagli e accetteranno Kawaki come vero figlio di Naruto. Se da una parte siamo ancora all’inizio della serie e questi espedienti possono sembrare utili solo in funzione di ciò che verrà narrato in seguito, dall’altra minano la coerenza e la coesione degli eventi alla base del primo capitolo della nuova serie.

Voi cosa ne pensate? Discutiamone nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo ad un’analisi del livello attuale di Boruto, e agli errori di Naruto: Shippuden da evitare in Boruto: Two Blue Vortex.