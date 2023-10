Boruto Two Blue Vortex è migliore della prima parte? Si, per un semplice motivo

Dopo una serializzazione lunga 7 anni, l'80° capitolo di Boruto: Naruto Next Generations ha messo fine alla prima parte delle vicende del manga sequel sui ninja di Masashi Kishimoto. Una lunga attesa è stata ripagata con il debutto di Boruto: Two Blue Vortex, che con soli due capitoli già viene considerato di gran lunga migliore del precedente.

A distanza di 2 anni dalla conclusione di Naruto Shippuden, nel 2016 ebbe inizio la serializzazione di Boruto: Naruto Next Generations. L'opera, disegnata da Mikio Ikemoto e scritta da Ukyo Kodachi per i primi 51 capitoli e poi successivamente passata nelle mani di Masashi Kishimoto, era chiaramente stata creata per concentrarsi sulla nuova generazione di ninja. Tuttavia, la storia ha costantemente incluso Naruto e Sasuke, su cui Konoha faceva cieco affidamento, tralasciando i personaggi che sarebbero dovuti essere i protagonisti principali e la loro caratterizzazione.

È con la seconda parte del manga che Boruto mantiene fede al suo concetto base. Pur perdendo la dicitura "Naruto Next Generations" in favore di "Two Blue Vortex", i primi due capitoli della nuova serie sequel si basano interamente su Boruto Uzumaki, dimenticandosi dell'intervento di Naruto o Sasuke. In Boruto: Two Blue Vortex 2 l'azione è entrata nel vivo, ma ora per i fan sono necessarie delle risposte.

Per vedere realizzate le premesse del manga i fan hanno dovuto aspettare, ma visto il successo che Two Blue Vortex sta ottenendo l'attesa è stata ampiamente ripagata. Boruto è finalmente all'altezza del suo sottotitolo originale "Naruto Next Generations" ed è proprio per questo semplice e banale motivo che la seconda parte del manga con soli due capitoli è già migliore della prima e dei suoi 80 capitoli.