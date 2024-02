Boruto Two Blue Vortex: tutte le minacce che potrebbero condurre Boruto alla morte

Mai come ora Konoha si è trovata davanti ad un pericolo così radicale come quello raffigurato dallo shinju. I destini dei suoi abitanti appaiono in Two Blue Vortex sempre più calati in un alone di incertezza, ma un discorso analogo va fatto anche per Boruto, con il ninja che potrebbe perire per mano di chi minaccia il futuro stesso del Villaggio.

Dopo il salto temporale di tre anni con cui il secondo segmento del manga ha posto un argine (sia narrativo, ma soprattutto linguistico) con la frazione iniziale dell'opera, non solo Boruto è apparso cresciuto in seguito al time-skip, ma ha portato a maturazione tutto quel potenziale che era rimasto nei capitoli precedenti perlopiù sopito. E il motivo, neanche a dirsi, è riconducibile proprio all'avvento di una minaccia apparentemente inestinguibile, che ha costretto il ragazzo a bruciare le tappe del suo percorso di formazione, e a spingere il proprio corpo oltre i limiti dell'immaginabile. Al punto che in questo momento, pensare che uno shinobi qualsiasi possa competere sul suo stesso livello equivarrebbe quasi a profondersi in un esercizio di fantasia. Eppure, nonostante l'evoluzione a cui il figlio di Naruto è andato incontro, il mondo dei ninja appare sempre più precario: con Boruto che rischia di sprofondare nell'oblio della Storia, insieme al resto dell'umanità.

Il primo pericolo che potrebbe condurre l'eroe di Konoha ad una morte prematura è rappresentato, senza alcun dubbio, dallo shinju, e in particolare da uno dei suoi quattro componenti: vale a dire Jura. L'albero divino, come abbiamo visto nel quinto capitolo del manga, non solo ci appare come l'essere più formidabile e sanguinario tra i cloni, ma ha giurato, nel momento stesso in cui si è risvegliato, di cancellare l'esistenza di Naruto dal mondo degli shinobi.

Se, ad esempio Matsuri ha scelto il (primo) maestro di Boruto come sua vittima prediletta, portandoci a riflettere sulla possibilità stessa che in Boruto Two Blue Vortex Konohamaru riesca a sopravvivere a questa terribile minaccia, Jura dal canto suo si configura agli occhi del Settimo Hokage – e per estensione di colui che è deputato a proteggerlo, cioè il figlio – come il probabile artefice della sua scomparsa, o comunque quale l'elemento stesso che separa la vita dell'iconico ninja dal possibile richiamo della morte. E dal momento che l'obiettivo di Boruto è quello di trovare il padre e riaffermare la sua (o meglio, la loro) posizione all'interno del Villaggio, è chiaro che il ragazzo sarà destinato ad affrontare il clone dello shinju, se vorrà perseguire i suoi obiettivi.

Ed è proprio qui che potremmo individuare la seconda minaccia più grande per il protagonista, ovvero colui che rappresenta un pericolo egualmente radicale – o comunque, potenzialmente simile – a quello di cui è innervato lo shinju. In questo senso, seppure i processi di riscrittura memoriale a cui Eida ha sottoposto gli abitanti di Konoha (uniti alle logiche del salto temporale) ci hanno portato a pensare che Boruto vs. Kawaki non sarà più il combattimento finale di Two Blue Vortex, è pur vero che il nemico di sempre del ragazzo non ha dimostrato, almeno fino ad ora, alcuna intenzione di allontanarsi da quegli impulsi vendicativi che governano tutte le sue azioni.

Fattore, questo, che potrebbe scadere nel prossimo futuro in una rovinosa fantasia di rivalsa, culminabile anche nella presentazione da parte dei mangaka di un scontro mortale tra i due ninja/avversari, malgrado elementi quali l'estensione del karma al petto del ragazzo, o il possibile tradimento subito da Eida, potrebbero aver già prefigurato in Boruto Two Blue Vortex un destino tragico per Kawaki. Portando così il protagonista a doversi fare carico, in piena solitudine, di tutte le vite dei cittadini di Konoha: anche in faccia ad una minaccia di cui non si conosce ancora l'entità, né la reale portata dei fenomeni (distruttivi) che sottende.