Boruto: Two Blue Vortex, nel mirino degli Shinju: i prossimi scontri sono già stati decisi

L'introduzione di Boruto: Two Blue Vortex è tra le più esplosive di sempre. Lo scenografico ritorno di un Boruto Uzumaki ormai cresciuto e più maturo ha entusiasmato i fan, ma l'autore Masashi Kishimoto non intende fermarsi. I prossimi combattimenti del manga sono già stati scritti, ma prestate attenzione agli spoiler!

Se Boruto: Two Blue Vortex 4 ha rotto ogni record su MangaPlus, complice la rivelazione sul destino di Sasuke Uchiha e l'apparizione di nuovi, feroci antagonisti, il capitolo 5 dello shonen sui ninja non sembra essere da meno.

Se nella prima parte del capitolo un flashback mostra come Sasuke sia stato catturato dai Claw Grimes, la seconda di Boruto: Two Blue Vortex 5 evidenzia le prime mosse degli Shinju. Gli esseri senzienti nati a partire dai Claw Grimes derivanti dalla Decacoda hanno in qualche modo ancora accesso alla loro personalità originale.

In Boruto: Two Blue Vortex gli Shinju si danno un'identità e attraverso questa decidono di entrare in azione. Prima di mettersi sulle tracce di Boruto, però, ognuno dei quattro Shinju decide di voler divorare un bersaglio preciso.

Matsuri, lo Shinju donna nato dal DNA di Moegi, mette nel mirino Konohamaru Sarutobi, di cui Moegi era grande amica e compagna di team. Lo Shinju clone di Bug, di cui ancora non è stato rivelato il nome, decide di voler divorare Eida, che tormentava il suo alter-ego. Hidari è lo Shinju nato dal DNA di Sasuke e il suo bersaglio è Sarada Uchiha. Per quanto rigurda l'ultimo degli Shinju, leader del gruppo, la sua identità rimane un mistero. Egli è incredibilmente somigliante a Jigen, ma il fatto che voglia divorare Naruto Uzumaki non suggerisce alcun particolare legame.

I prossimi scontri del manga sono già stati scritti, ma con l'uscita di Boruto: Two Blue Vortex 6 bisognerà prima occuparsi del ritorno a Konoha del protagonista principale. Riuscirà a sancire un'alleanza con coloro i quali lo ritengono un traditore?