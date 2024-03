Boruto: Two Blue Vortex, la modalità Eremitica di Mitsuki è più forte di quella di Naruto?

Il capitolo 7 di Boruto: Two Blue Vortex ha visto contrapporsi due ex, grandi amici. A causa dei ricordi stravolti dall'Onnipotenza di Eida, Mitsuki ha rivolto i suoi colpi contro Boruto Uzumaki. La battaglia tra i due è già conclusa, lasciando però alcuni dubbi nel fandom. La Modalità Eremitica di Mitsuki è più forte di quella di Naruto Uzumaki?

Messo da parte per un lungo periodo, Mitsuki si è ripreso la scena esibendo la sua Sage Mode. L'umano sintetico figlio di Orochimaru è stato comunque schiacciato da Boruto, che dopo il salto temporale si sta dimostrando tra i ninja più abili di sempre. Ma se invece confrontassimo le Sage Mode di Mitsuki e Naruto, chi ne uscirebbe vincitore?

Allo stato attuale, in Boruto: Two Blue Vortex ci sono ben 7 personaggi più forti di Naruto Uzumaki. Tra questi, però, non ci sentiamo di includere Mitsuki e vi spieghiamo anche il perché.

Benché Mitsuki si sia allenato nell'uso delle Arti Eremitiche nella Caverna dei Draghi e possa usare il Chakra Eremitico a suo piacere per via dell'abilità del Clan di Jugo, il ragazzo non è in alcun modo riuscito a fare nemmeno un graffio a Boruto, di un livello semplicemente superiore. Il livello di forza espresso dalla Sage Mode di Mitsuki sarebbe sicuramente superiore al primo Naruto Sage Mode (quello della Saga di Pain), ma verrebbe completamente schiacciato dal Naruto Kurama Sage Mode della Quarta Guerra Ninja.

Il discorso si fa più difficile se paragoniamo l'attuale Naruto adulto – ricordiamo privo del chakra immenso della Volpe a Nove Code – a Mitsuki Modalità Eremitica. Lo scontro questa volta si farebbe più duro e complesso, ma ancora una volta siamo sicuri che Naruto ne uscirebbe vincitore. Nonostante l'esuberanza giovanile di Mitsuki, Naruto è semplicemente un ninja più esperto, che ha cumulato una grande maturità in battaglia grazie alle numerose battaglie combattute. E voi, invece, cosa ne pensate della questione?