Boruto: Two Blue Vortex, Momoshiki Otsutsuki tornerà? Forse mai più!

Dopo un lungo periodo di pausa, Boruto è tornato con un nuovo titolo che ha saputo catturare l'attenzione dei fan: Two Blue Vortex. Dato il salto temporale di tre anni, i design dei protagonisti e le situazioni in cui sono immersi sono notevolmente cambiati, ma sono assenti ancora numerosi personaggi importanti della saga originale.

In Boruto: Naruto Next Generations, Momoshiki Otsutsuki è stato una parte fondamentale della serie, fungendo da principale antagonista della storia. Inizialmente, Otsutsuki aveva cercato di prendere permanentemente il controllo della coscienza di Boruto Uzumaki, ma fortunatamente è stato fermato da Kawaki.

In seguito, il membro degli Otsutsuki in Boruto smise di prendere il controllo del corpo del suo ospite, ma continuò ad apparire nella sua coscienza come uno spirito o una visione. A questo punto, Momoshiki diventò un alleato di Boruto, fornendogli spesso consigli e critiche costruttive.

Considerando che adesso Momoshiki vive nella coscienza di Boruto, i fan si aspettavano una sua apparizione nella serie di Boruto: Two Blue Vortex. Tuttavia, così non è stato, e c'è chi teorizza che potrebbe non tornare mai più.

La community immagina che, durante l'addestramento con Sasuke Uchiha, Boruto sia diventato così forte da sopprimere l'influenza di Momoshiki. Tuttavia, la mancanza di spiegazioni ufficiali per questa svolta non soddisfa a pieno i lettori. Che Masashi Kishimoto abbia in mente di rivelare i motivi dell'assenza del membro degli Otsutsuki molto presto? In tal caso, non ci resterebbe altro che attendere il prossimo capitolo per scoprirlo. Prima di salutarci, perché non scoprire chi è il membro degli Otsutsuki più forte in Boruto?