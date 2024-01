Boruto Two Blue Vortex: tutti i motivi per cui andrebbe rivalutato lo stile di Ikemoto

Sin da quando Ikemoto ha rilevato il ruolo di artista grafico dell'universo di Naruto da un maestro indiscutibile come Kishimoto, i lettori non hanno perso tempo a sottolineare alcune incongruenze estetiche osservabili nel manga di Boruto, quasi l'opera non avesse proprietà redentive. Eppure lo stile del mangaka meriterebbe una rivalutazione.

Per comprendere la genesi delle invettive al vetriolo che i lettori di Boruto tendono a presentare ai danni di Ikemoto, bisogna risalire ai primi tempi del manga. In effetti, soprattutto per gli archi narrativi degli albori, non sempre la qualità grafica delle tavole rispecchiava il livello qualitativo dei disegni a cui Kishimoto ci aveva abituati nella sua opera originaria: spesso le linee dei volti, così come la composizione delle vignette, risultavano un po' decentrate e flebili, a cui andava aggiunta anche una certa inconsistenza nella scelta delle angolazioni e nella definizione grafica degli sfondi. Un mix di questioni, queste, che specialmente agli occhi dei lettori più fidelizzati e appassionati di Kishimoto, apparivano come un affronto alla mitologia di Naruto.

Eppure ad oggi la situazione è cambiata, al punto che le critiche (a volte anche legittime) rivolte dalla platea di lettori al mangaka risultano spesso eccessive, soprattutto se consideriamo il livello di maturazione raggiunto dall'artista negli ultimi anni. In questo senso, il motivo che ha portato lo stesso Kishimoto ad affidare l'eredità dell'universo da lui creato all'allievo e ad individuare così in Ikemoto la figura del suo successore ideale, non è da ricondurre alla sola contiguità stilistica tra i due, ma soprattutto alla capacità dell'autore di trovare le chiavi di lettura adatte per rappresentare, in termini grafici, il cuore della poetica kishimotiana. Basta osservare, da tale prospettiva, le tavole finali dell'ultimo capitolo pubblicato dal mangaka, che ci illustrano sia la facilità con cui Ikemoto interpreta esteticamente gli sviluppi simbolici del racconto, sia le sue abilità grafiche.

Proprio nelle vignette in cui Boruto Two Blue Vortex 5 codifica il legame tra Boruto e Sarada è possibile notare tutta la qualità del suo disegno. Ciò che qui suggerisce la natura del sentimento (d'amore) che unisce i due ninja è da individuare proprio nel linguaggio grafico adottato da Ikemoto: nella penultima tavola vediamo Boruto di spalle accettare il pianto di Sarada, a significare non solo una maturità ritrovata dopo la scomparsa del suo maestro, ma soprattutto una comprensione più precisa e sincera dei propri sentimenti. Il ragazzo ha di fatto metabolizzato la richiesta di Sasuke di proteggere l'amata figlia, e lo fa sia per il rispetto che prova nei confronti delle volontà del mentore, sia per l'affetto indiscutibile che lo lega alla ragazza. Tanto che nella tavola successiva, quella su cui si chiude il capitolo, Ikemoto inquadra frontalmente il ninja, offrendoci così il contro campo ideale di quell'insieme di sentimenti che nelle due vignette precedenti rimanevano perlopiù sopiti, e che adesso sono pronti per essere processati. Fino ad arrivare ad esplodere.

Tutte le soluzioni qui osservate - e che permettono anche al flashback di Boruto Two Blue Vortex 5 di rendere giustizia al sacrificio di Sasuke – passano per un uso in termini altamente simbolici dello spazio bianco, che nelle logiche del fumetto non serve solo a dare un supporto grafico ai dialoghi dei personaggi o ad immergerli nel contesto in cui li vediamo agire, ma se declinato in tutta la sua valenza metaforica, può anche innervarsi di istanze narrative, ponendosi di conseguenza come la continuazione naturale dei temi che la storia ci sta suggerendo attraverso le azioni e le parole degli eroi. Un elemento, questo, che Ikemoto sembra aver ormai portato a sublimazione.