Boruto: Two Blue Vortex, tutto ciò che è necessario inserire nella seconda parte del manga

E così è giunto il momento che tanti appassionati attendevano. Dopo uno stop durato tantissimi mesi, la pausa del manga di Boruto è finita. Ma non c'è più il "Naruto Next Generation" che i lettori avevano conosciuto per tanti anni, da quando era partita la serializzazione su Weekly Shonen Jump. Al suo posto, è iniziato "Two Blue Vortex".

Per chi non riesce ad aspettare ancora, sono già arrivati i primi spoiler di Boruto: Two Blue Vortex capitolo 1. Tuttavia, adesso sono già partite le teorie su cosa aspettarsi dalla serie. Cosa dovrà mostrare Boruto: Two Blue Vortex ai lettori? Le situazioni da giostrare sono tante, ma ecco alcuni appassionati cosa richiedono.

Imprevedibilità: finora, Boruto ha seguito un percorso abbastanza lineare, ad eccezione degli ultimissimi avvenimenti che hanno poi portato al timeskip. La storia sembra già in parte tracciata, visto che è risaputo che ci sarà una battaglia tra il protagonista e Kawaki in una Konoha distrutta, ma Masashi Kishimoto dovrà fare del suo meglio per lasciare tutti col fiato sospeso;

Più morti : quando la posta in palio è altissima, una storia ben scritta non può evitare di lasciar andare dei personaggi, anche importanti. Nella prima parte della serie, l'unico addio è stato quello di Kurama. Adesso si sentirà la mancanza di Naruto e Hinata, ma dovrà succedere ben altro per far capire davvero che tutti rischiano di morire. In molti già ipotizzano la morte di Sasuke Uchiha;

La nuova generazione alla riscossa: Sasuke, Naruto, Hinata, Ino, Shikamaru e altri personaggi con qualche anno in più sulle spalle sono stati spesso al centro delle vicende del manga. Con il timeskip è fondamentale che Boruto e i giovani si portino sulle spalle la storia , scrivendola invece di guardarla da lontano;

, scrivendola invece di guardarla da lontano; Tendere alla conclusione: questo mondo ninja ormai ha ben poche idee che può portare avanti ed è necessario dare un taglio netto. La storia di Boruto: Two Blue Vortex deve essere quindi l'atto finale, senza ulteriori proiezioni nel futuro.

E voi cosa vi aspettate da Boruto: Two Blue Vortex?