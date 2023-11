Boruto Two Blue Vortex, che nostalgia: due jutsu iconici tornano a scontrarsi

La grande rivelazione sugli Alberi Divini in Boruto: Two Blue Vortex 4 ha cambiato tutto. La narrazione ha preso una svolta inaspettata, che porterà a drastiche conseguenze. Ma non solo, in questo nuovo capitolo l'autore Masashi Kishimoto ci ripropone lo scontro tra i due jutsu più conosciuti. Occhi agli spoiler, prima di proseguire!

Sulle tracce di Code e del suo nascondiglio, Boruto abbandona Konoha sfruttando la Tecnica del Volo del Dio del Fulmine. Lo scenario che accoglie l'Uzumaki è però dei peggiori. La Decacoda sembra essere svanita nel nulla e al suo posto in Boruto: Two Blue Vortex 4 sono apparsi dei misteriosi antagonisti.

Gli Shinju sono dei cloni che incarnano gli alberi divini generati dai Claw Grimes e coloro i quali sono finiti intrappolati al loro interno. Uno di questi è creato a immagine e somiglianza di Sasuke Uchiha, cosa che fa perdere le staffe a Boruto.

Circondato dai nemici che bramano il suo DNA da Otsutsuki, piuttosto che scappare Boruto decide di affrontare a muso duro il clone di Sasuke. È a quel punto che il mangaka regala una scena che provoca un forte senso di nostalgia nei lettori storici della serie.

In Boruto: Two Blue Vortex 4 Rasengan e Chidori tornano a collidere, esattamente come avvenne alla fine di Naruto e poi con l'epilogo di Naruto Shippuden. I due jutsu più iconici della serie sono tornati a scontrarsi per riportarci con la mente ai combattimenti leggendari tra Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha.