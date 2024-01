Boruto Two Blue Vortex: l'opportunità di Eida per cambiare il destino di Konoha

Prima del debutto della nuova serie Boruto: Two Blue Vortex Masashi Kishimoto aveva già fissato grandi cambiamenti per il figlio del Settimo Hokage, diventato il ninja più ricercato di Konoha o a causa dello straordinario potere con cui Eida ha riplasmato la realtà. Ma ora la cyborg ha l’opportunità di cambiare nuovamente il destino di Konoha. Attenzione agli spoiler.

Nel quinto capitolo del manga viene mostrato l’assalto dei Claw Grimes di Code a Sasuke e Boruto, e di come l’Uchiha sia rimasto intrappolato in un albero dopo aver respinto la minaccia. Nel presente, però, gli Shinju o, meglio, le manifestazioni corporee degli Alberi Divini, stanno decidendo i loro prossimi obiettivi, ed Eida grazie al Senrigan riesce ad osservarli e ascoltarli.

Avendo assistito alla conversazione tra il leader Jura e i suoi sottoposti e compagni, Eida è infatti a conoscenza non solo dell’assalto che stanno organizzando contro Konoha, ma anche del loro reale obiettivo: il ritrovamento della Decacoda per raggiungere le loro forme definitive. Intanto, però, hanno deciso di prendersela con quattro ninja piuttosto rilevanti per la storia: Naruto, Sarada, Konohamaru e la stessa Eida.

Dato che Eida è la responsabile degli stravolgimenti nelle vite di Kawaki e Boruto, e di aver reso quest’ultimo un nemico traditore del villaggio della foglia, conoscere tali informazioni e collaborare con Konoha rivelandole a Shikamaru potrebbe essere l’inizio di un percorso di redenzione della cyborg. Il suo confronto diretto col clone di Bug, che l’ha scelta come obiettivo, sarà la chiave di tutto, e mostrerà cosa Eida intende realmente fare, se proteggere Konoha e allearsi col villaggio per contrastare gli Shinju, e magari far tornare tutto alla normalità scambiando nuovamente i ruoli di Boruto e Kawaki, oppure rimanere fedele a quest’ultimo con la speranza di una vita insieme a lui.

