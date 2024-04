Boruto Two Blue Vortex, perché QUEL colpo di scena su Himawari è più che naturale

Gli spoiler di Boruto Two Blue Vortex 9 ci hanno regalato un grande colpo di scena, un ritorno di prestigio che potrebbe rimescolare le carte in tavola sui livelli di potenza di alcuni personaggi. Ovviamente, se non siete in pari col manga di Kishimoto e Ikemoto, vi consiglio caldamente di non proseguire nella lettura.

Stiamo parlando del ritorno di Kurama. La Volpe a Nove Code, a quanto pare, si è reincarnata all'interno del corpo di Himawari Uzumaki, la figlia secondo genita del Settimo Hokage Naruto. Pare proprio che il capitolo 9 di Blue Vortex si concluderà con questa grande rivelazione, con un Kurama in versione "cucciolo" che si manifesta all'interno della mente della giovane ninja.

Si tratta indubbiamente di un risvolto che sa tantissimo di fanservice, poiché la dipartita del buon Kurama nel corso di Boruto: Naruto Next Generations aveva scosso parecchio i fan della Volpe. In realtà credo che si tratti di una scelta piuttosto coerente.

In Naruto, infatti, è stato detto più volte in passato che quando un Cercoterio passa a miglior vita è destinato poi a reincarnarsi, e quindi a tornare nel mondo dei vivi qualche tempo più tardi. Non è mai stato chiarito qual è il lasso di tempo necessario a un demone per risorgere dalle proprie ceneri, ma pare abbastanza chiaro che si tratta di un evento imprevedibile e irregolare. E infatti, stando a quanto sappiamo, alla Volpe a Nove Code sono bastati circa 3 anni per rinascere.

Quello che resta da chiarire è perché mai il Kyubi si sia reincarnato proprio nel corpo della figlia di Naruto: ormai priva di una Forza Portante, una bestia codata dovrebbe teoricamente resuscitare in natura, in un ambiente a lui congeniale. I Cercoteri sono infatti manifestazioni fisiche di enormi ammassi di chakra, ed è stato il genere umano a confinarli all'interno di individui prescelti. Essere sigillati all'interno di un altro organismo, insomma, non dovrebbe essere la condizione naturale di un demone.

Andandocene per un'idea, l'unica spiegazione plausibile è che Naruto abbia trasmesso la natura del suo chakra in Himawari al momento del concepimento di sua figlia, creando le condizioni adeguate affinché il corpo della giovane potesse prima o poi ospitare Kurama. Anche su questo argomento abbiamo pochissime informazioni: può una Forza Portante, nell'atto del concepimento di un figlio, trasmettere la propria affinità al nascituro?

Le uniche Forze Portanti ad aver generato figli, almeno a noi note, sono due: Mito Uzumaki e Kushina Uzumaki. Se della prima, che fu moglie del Primo Hokage, non abbiamo alcuna documentazione, della seconda sappiamo che proprio in occasione del parto fu costretta ad eseguire un rituale speciale per impedire che il Cercoterio sfruttasse la sua temporanea debolezza per prendere il sopravvento.

Naruto, che è inoltre l'unico esempio vivente ad essere figlio di una Forza Portante, porta su di sé alcuni tratti distintivi che lo collegano alla volpe: gli iconici segni sulle guance che sembrano dei baffetti felini. Insomma, a prescindere dal fatto che Minato scelse il proprio unico figlio come Jinchuriki perché costretto dagli eventi, pare chiaro che generare figli in qualità di Forza Portante inneschi un qualche tipo di cambiamento a livello genetico.

E dunque, essendo Kurama diventato un caro amico di Naruto e avendolo accettato come compagno, è probabile che il suo spirito si sia inconsciamente risvegliato nel corpo di Himawari Uzumaki perché affine all'eredità genetica del Settimo Hokage. Chissà, se Naruto non fosse attualmente bloccato in un'altra dimensione Kurama si sarebbe forse reincarnato nuovamente nel suo vecchio amico?

