Boruto Two Blue Vortex: perché il personaggio di Sarada andrà incontro ad una rivoluzione

Le rivoluzioni che Boruto Two Blue Vortex promette di mettere in moto nel racconto, non si limitano solo alla mutazione di linguaggi e logiche con cui la seconda parte del manga ha rifondato la mitologia dell'opera: ma potrebbero riguardare anche alcuni personaggi collaterali come Sarada, il cui percorso si sta per aprire a degli sviluppi inediti.

Per tutta la sezione iniziale del manga, infatti, alla ragazza non solo non è stata concessa la possibilità di emergere o di ritagliarsi uno spazio singolare a differenza dei suoi compagni, ma è stata oggetto di alcuni tropi narrativi ormai ampiamente desueti, e che vengono percepiti da molti lettori come anacronistici e obsoleti. Se ci pensiamo, alla pari della madre Sakura – che rientra, non a caso, tra i tre personaggi di cui Kishimoto ha ingiustamente sprecato il potenziale in Naruto – Sarada ha assorbito nel corso della sua (basica) traiettoria narrativa tutti quei canoni relativi al topos della “damigella in pericolo”, ovvero quell'archetipo codificato storicamente dal mélo per esaltare la donna a strumento di rivalutazione non di sé stessa, ma dell'uomo/eroe che arrivava, di volta in volta, a salvarla.

E non è un caso che l'unico, grande sviluppo di cui la ragazza è stata oggetto in Boruto: Naruto Next Generations, ovvero l'acquisizione del Magenkyou Sharingan, non abbia comportato nessuna reale evoluzione - o aumento di agency e di proattività narrativa – nella figlia di Sasuke. Un fattore a cui la nuova sezione del manga, data la rinnovata enfasi che ha posto nei suoi primi capitoli sul personaggio, porrà sicuramente rimedio.

Se già Two Blue Vortex 5 ha mostrato come il legame tra Sarada e Boruto trascenda la sola amicizia, illustrando perciò i prodromi di uno sviluppo che si preannuncia tanto importante quanto simbolico nel prosieguo della storia e delle traiettorie narrative di entrambi i ninja, sin dall'inizio della nuova sezione del manga i due mangaka hanno concentrato l'attenzione sulla ragazza, ritagliandole addosso un ruolo assolutamente centrale: d'altronde lei è una delle (pochissime) persone capaci di soverchiare gli effetti millantatori dello shinjutsu di Eida, ed è sempre Sarada che cerca prima di convincere Shikamaru sul grado di falsità del mondo in cui sono calati gli abitanti di Konoha, e poi di trovare una soluzione al problema.

Inoltre, seppur le parole che Boruto stava per pronunciare a Sarada in Two Blue Vortex 6 abbiano suggerito la necessità del figlio di Naruto di caricarsi dell'eredità lasciatagli dal maestro Uchiha – nonché padre della ragazza – è pur vero che tale scena può essere letta da una prospettiva differente, lasciando così intendere uno sguardo più moderno sulla relazione che li lega. Qui l'eroe di Konoha, rendendo conto alla ragazza della verità sullo shinju e sul grave pericolo con cui il Villaggio sta per interfacciarsi, mostra da un lato i sentimenti che prova verso la figlia del mentore, e dall'altro la fiducia che nutre in Sarada, ora consapevole di doversi fare carico di ulteriori responsabilità per poter mettere al sicuro la Foglia, specialmente in assenza di Boruto.

È chiaro, poi, che il salto temporale ha generato una rivoluzione/maturazione soprattutto per quanto riguarda il protagonista, tanto che in seguito al time-skip di Two Blue Vortex Boruto ha ormai superato definitivamente il padre: ma considerate le innovazioni di cui si sta progressivamente innervando la nuova sezione del manga, è lecito perciò aspettarsi una maggiore centralità anche da parte di Sarada. Un elemento, questo, che permetterebbe ancora di più all'opera di presentare quella modernizzazione dell'universo di Naruto a cui sta destinando tutti i suoi linguaggi.