Boruto: Two Blue Vortex, un pericoloso e indomabile potere

A tre anni dalla separazione forzata tra Boruto e la sua famiglia, Boruto: Two Blue Vortex ci porta già verso uno scenario catastrofico. Code ha preso di mira il Villaggio della Foglia nel tentativo di far uscire il protagonista allo scoperto. Tuttavia, la minaccia che egli ha scatenato su Konoha potrebbe essere incontrollabile anche per lui.

Il piano di Code in Boruto: Two Blue Vortex è chiaro. Il villain, ultimo rimasto dell'Organizzazione Kara ed erede della volontà di Isshiki Otsutsuki, intende dare Boruto Otsutsuki al 100% in pasto alla Decacoda. Così facendo un nuovo Albero Divino crescerebbe sul mondo ninja e darebbe vita a un nuovo Otsutsuki. Per riuscire in ciò, ha sfruttato la Decacoda lasciatagli in custodia dai Kara scindendola in centinaia di mostri conosciuti come Claw Grimes. Questi, però, potrebbero nascondere un'insidia.

Come si evince dal capitolo 2 di Boruto: Two Blue Vortex i Claw Grimes sono in grado di uccidere in un solo morso, ma quel che è peggio è che le loro vittime si trasformano in alberi. Code descrive questa loro capacità come un miglioramento dell'istinto dell'originale Decacoda di trovare un Otsutsuki per creare un albero divino. Inoltre, se ciò non bastasse, le creature sembrano accrescere le proprie abilità con il trascorrere del tempo. Non solo pare che riescano a moltiplicarsi senza limiti, anche più di quanto Code prevedesse, ma un Claw Grimes riesce a sviluppare un Rinnegan, segno che ognuno di questi esseri potrebbe diventare pericoloso quanto una vera Decacoda in miniatura.

Boruto ha cercato di avvertire l'avversario. I Claw Grimes sono troppo pericolosi e ben presto Code non riuscirà più a controllarli. Piuttosto che farsi uccidere da Boruto, finchè è in grado Code dovrebbe ritirare il suo esercito e rivelare l'esatta posizione della Decacoda. È chiaro che Boruto tema la Decacoda e le possibili implicazioni per scenari futuri, ma Code non intende ascoltare la sua preda.