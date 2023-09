Boruto Two Blue Vortex: questo personaggio è il più forte del manga?

Dopo il salto temporale in Boruto: Naruto Next Generations, i ragazzi protagonisti sono cresciuti in modo esponenziale in Boruto Two Blue Vortex. Con Boruto che sta affrontando un particolare allenamento con Sasuke e Naruto e Hinata diventati prigionieri per mano di Kawaki, Sarada è l'unica in grado di poter cambiare il mondo attuale.

Sarada è stata la protagonista del primo capitolo di Boruto Two Blue Vortex, uscito lo scorso mese. Assieme a Sumire, è l'unica che ricorda il vero passato dopo la manipolazione dei ricordi attuata da Eida. Per questo motivo, solo lei può intervenire per proclamare l'innocenza di Boruto in una Konoha che lo crede responsabile dell'assassinio di Naruto e Hinata.

Sarada è anche uno dei personaggi più potenti al momento. L'unico suo alleato, Boruto, è stato fuori dal Villaggio della Foglia per quasi tre anni ed è comprensibile che sia riuscita a migliorare le proprie capacità nei combattimenti.

La giovane ninja non ha mostrato di avere nuovi poteri, ma la figlia di Sasuke e Sakura ha dimostrato che le sue abilità hanno raggiunto dei livelli davvero considerevoli dopo il salto temporale. Sarada è riuscita a sconfiggere un intero esercito di alleati di Code, dopo che quest'ultimo ha tentato di invadere Konoha assieme a Kawaki.

Dopo aver scoperto dell'invasione attuata dal proprio nemico, anche Boruto si è fatto avanti in difesa del Villaggio della Foglia, immergendo immediatamente i lettori in una di quelle che potrebbe essere la battaglia più importante di Boruto Two Blue Vortex.

Questo secondo capitolo ha mostrato un nuovo jutsu di Boruto, dal nome "Rasengan Uzuhiko". Non è stato ancora mostrato chiaramente come questo potere venga utilizzato, ma per questo non basta che attendere l'uscita del terzo capitolo di Boruto Two Blue Vortex prevista per il prossimo mese.