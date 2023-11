Boruto Two Blue Vortex, QUEL personaggio è passato dalla parte del male?

L'assalto di Code al Villaggio della Foglia è stato scongiurato, tuttavia la profezia di Boruto si è realizzata. Lo scenario peggiore ha sconvolto il mondo dei ninja. I protagonisti della storia dovranno affrontare quello che all'apparenza sembra essere uno degli eroi che in passato ha più volte salvato il pianeta.

Se ancora non avete letto il capitolo 4 di Boruto: Two Blue Vortex non proseguite la lettura. Da questo in momento in poi l'articolo conterrà spoiler.

Eroe salvatore di Konoha e del mondo ninja dalla minaccia degli Otsutsuki e mentore prezioso per Boruto Uzumaki, Sasuke riappare in Boruto: Two Blue Vortex 4. Nessuno però si sarebbe mai potuto aspettare che si schierasse dalla parte dei nemici diventando nuovamente malvagio.

Quando Boruto raggiunge Code, che si era rifugiato nel suo nascondiglio, la situazione sfugge di mano. La Decacoda scompare nel nulla e al suo posto in Boruto: Two Blue Vortex 4 appaiono nuovi avversari. Uno di questi esteticamente ricorda da vicino Sasuke Uchiha, tanto da far infuriare Boruto Uzumaki. L'apparenza inganna, poiché sebbene quel nemico sappia usare il Chidori e sia fisicamente identico a Sasuke, l'Uchiha è in realtà ancora dalla parte dei buoni. Ma chi o cosa è allora quel nemico?

I nuovi antagonisti di Boruto sono degli Alberi Divini divenuti senzienti. Come abbiamo potuto osservare alla fine del capitolo, uno dei Claw Grimes di Code ha catturato Sasuke in un albero "non divino" e avuto accesso al suo DNA. Dunque, quello che vediamo nello scambio tra Rasengan e Chidori in Boruto non è Sasuke, ma uno Shinju clone dell'Uchiha.