Boruto: Two Blue Vortex, la posa dell'Uzumaki è un omaggio a Zoro di ONE PIECE

Boruto: Two Blue Vortex ha spostato la narrazione di circa tre anni nel futuro, con Konoha alle prese con Code, e preoccupata per il Settimo Hokage. Il salto temporale ha fatto ritrovare ai lettori un Boruto diverso, cresciuto, e abile nell’arte della spada, come si nota in un’illustrazione che secondo alcuni sarebbe ispirata a Zoro di ONE PIECE.

Eiichiro Oda e Masashi Kishimoto hanno condiviso molti successi, vedendo crescere le loro rispettive serie sulle pagine di Shonen Jump a partire dalla fine degli anni ’90, e nel corso di oltre due decenni si sono scambiati omaggi e illustrazioni crossover, sia per compiacere i lettori appassionati sia di Naruto che ONE PIECE, sia per sottolineare la loro amicizia. Sebbene le due serie siano diverse sotto molti punti di vista, i due autori si sono influenzati a vicenda per la resa di personaggi e situazioni, come ammesso candidamente di Oda in un’intervista, e considerando all’illustrazione presente sul primo tankobon di Boruto: Two Blue Vortex, molti fan sono convinti che Kishimoto e Ikemoto abbiano preso come ispirazione Roronoa Zoro di ONE PIECE.

Come potete vedere, infatti dal post riportato in fondo alla pagina, la posa di Boruto con una spada appoggiata sulla spalla destra sarebbe un richiamo diretto al personaggio di Zoro dopo il salto temporale. Un ulteriore dettaglio ad avvalorare tale ipotesi è la cicatrice sull’occhio destro di Boruto, causata dall’ultimo scontro di Kawaki nella serie precedente, simile alla cicatrice sull’occhio sinistro di Zoro.

In conclusione, vi lasciamo alla preview ufficiale di Boruto: Two Blue Vortex 7. Voi cosa ne pensate, credete che Kishimoto e Ikemoto si siano ispirati al design di Zoro per la nuova versione di Boruto? Ditecelo nei commenti.