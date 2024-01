In Boruto Two Blue Vortex è ancora possibile considerare Eida una villain?

La posizione semantica e narrativa di un personaggio come Eida in Boruto Two Blue Vortex è difficile da decodificare con sicurezza. Il jutsu dell'androide ha sovvertito tutte le coordinate su cui si fonda la realtà, portando all'ostracizzazione del protagonista. Eppure non è così scontato relegare la ragazza al mero ruolo di villain del racconto.

Se dovessimo confinare l'operato del personaggio alla prima sezione del manga, è fuor di dubbio che Eida si equiparerebbe ad una figura perlopiù antagonistica. D'altronde dopo la morte di Isshiki Otsutsuki, nessuno ha esercitato un'influenza negativa sugli eventi come l'androide in questione. E il procedimento di riscrittura della memoria collettiva a cui ha sottoposto (quasi) tutti i personaggi della narrazione, portando da un lato alla prefigurazione dell'amato Kawaki come discendente sanguigno di Naruto, e dall'altro all'esilio da Konoha del figlio biologico del Settimo Hokage, della cui “morte” è ritenuto universalmente responsabile, ha generato delle conseguenze drammatiche sulle esistenze degli eroi. Ma se spostiamo lo sguardo alla seconda sezione dell'opera, ecco che il ruolo di Eida potrebbe cambiare di segno, sia per gli eventi che sono stati appena messi in moto e che minacciano di portare Konoha (cioè il luogo in cui abita) all'obliterazione, sia per l'eventuale avvento di una complicità emotiva con Boruto, dovuta soprattutto alla radicalità degli eventi che le si dipanano all'orizzonte.

Abbiamo visto, infatti, come gli intrecci di Boruto Two Blue Vortex 6 prospettino uno sviluppo inatteso per Kawaki, le cui riflessioni, azioni e schemi di pensiero potrebbero mutare drasticamente già nei prossimi capitoli. In questo senso, se davvero l'approdo della narrazione dello shinju, e in particolare la volontà di uno dei quattro cloni (cioè Jura) di cancellare definitivamente dal mondo l'esistenza di Naruto, portasse il nemico di Boruto a seppellire l'ascia di guerra con l'avversario di sempre in modo da tutelare l'incolumità dell'amato Settimo Hokage, ecco che anche Eida potrebbe seguire una direzione analoga.

D'altronde il jutsu con cui ha sovvertito lo status quo precedente è stato motivato proprio dai sentimenti che l'androide prova nei confronti del ragazzo, motivo per cui non sarebbe così assurdo pensare che alla luce di un'eventuale complicità di intenti tra Boruto e Kawaki, ella possa unirsi agli shinobi di Konoha nella lotta contro i diabolici alberi divini, che minacciano – tra l'altro – di sterminare il luogo stesso che la ragazza definisce ora “casa”, vale a dire la Foglia.

Se il capitolo 6 di Boruto Two Blue Vortex ha rivelato le reali intenzioni di Shikamaru, con l'Hokage ad interim che promette di aiutare l'eroe del manga dopo averlo riconosciuto come figlio biologico di Naruto, un'eventualità simile la possiamo ricondurre anche al percorso di Eida. D'altro canto le intenzioni dietro il sovvertimento a cui ha destinato la realtà non lasciavano intendere dei piani ulteriori che non fossero l'appagamento dei desideri più reconditi dell'amato, per cui alla base del suo supposto/ipotetico ruolo da “villain” non figurerebbe una vera e propria natura antagonistica. Soprattutto nel caso in cui Kawaki dovesse davvero allinearsi, già nei prossimi capitoli, alle traiettorie del (non più) odiato Boruto.