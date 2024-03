Boruto Two Blue Vortex: si preannuncia una battaglia imminente per Sarada?

I cloni dello shinju si stanno muovendo, con Konoha che è sul punto di affrontare una minaccia davvero radicale. E tra gli alberi divini ce n'è uno, Hidari, che ha individuato in Sarada la sublimazione del proprio desiderio omicida: motivo che potrebbe alludere nel futuro prossimo di Boruto Two Blue Vortex ad un intervento imminente della ragazza.

Secondo le anticipazioni che stanno circolando sul web in merito all'ottavo capitolo del manga, il prossimo numero dell'opera dovrebbe mettere in moto un evento che per adesso è appartenuto al reame dell'immaginazione: ovvero l'approdo al Villaggio della Foglia di Jura. L'albero divino, come esplicitato da Ikemoto e Kishimoto nel capitolo 5, non è solo una delle minacce che potrebbero condurre Boruto alla morte in Two Blue Vortex, ma si è prefigurato come il fulcro e al tempo stresso come punto cardinale dei nuovi antagonisti del manga: soprattutto perché il suo obiettivo è quello di porre fine all'esistenza di Naruto. E dal momento che il Settimo Hokage è ancora rinchiuso, insieme ad Hinata, nel Daikokuten, è probabile che il villain dia a breve inizio ad uno scontro mortale con colui che ha sigillato, in tempi pregressi, l'eroe: ovvero Kawaki.

Ma tutti i cloni dello shinju, come anticipato dai due mangaka, hanno individuato come obiettivi degli shinobi di Konoha: un fattore che alluderebbe non solo ad un approdo imminente di Jura al Villaggio della Foglia, ma all'avvento dei suoi altri tre pari/colleghi. Uno dei quali, cioè Hidari, vede nella figlia di Sasuke il suo avversario naturale. Ecco allora che Sarada, soprattutto in assenza di Boruto, sarà costretta a mettere in campo tutte le abilità acquisite negli anni del time-skip, in modo da onorare la memoria del padre (sigillato/ucciso proprio da Hidari) e da arrivare ad incarnare quella sublimazione (caratteriale, simbolica) a cui gli autori hanno alluso sin dall'inizio della nuova sezione del manga.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui il personaggio di Sarada è destinato ad andare incontro ad una rivoluzione in Boruto Two Blue Vortex, i due mangaka hanno già ampiamente anticipato una rivalutazione del percorso narrativo della Uchiha, ritagliandole sin dai primi capitoli un ruolo assolutamente centrale: d'altronde lei è una delle (pochissime) persone capaci di soverchiare gli effetti millantatori dello shinjutsu di Eida, ed è sempre Sarada che cerca prima di convincere Shikamaru sul grado di falsità del mondo in cui sono calati gli abitanti di Konoha, e poi di trovare una soluzione al problema.

Inoltre, seppur le parole che Boruto stava per pronunciare a Sarada in Two Blue Vortex 6 abbiano suggerito la necessità del figlio di Naruto di caricarsi dell'eredità lasciatagli dal maestro Uchiha – nonché padre della ragazza – è pur vero che tale scena può essere letta da una prospettiva differente, lasciando così intendere uno sguardo più moderno sulla relazione che li lega. Qui l'eroe di Konoha, rendendo conto alla ragazza della verità sullo shinju e sul grave pericolo con cui il Villaggio sta per interfacciarsi, mostra da un lato i sentimenti che prova verso la figlia del mentore, e dall'altro la fiducia che nutre in Sarada, ora consapevole di doversi fare carico di ulteriori responsabilità per poter mettere al sicuro la Foglia, specialmente in assenza di Boruto.

Ecco allora che grazie all'ipotetico arrivo degli shinju al Villaggio, con particolare riferimento a quello di Hidari, il manga avrebbe finalmente la possibilità di legare il percorso di maturazione/evoluzione della ragazza, sublimandolo – guarda caso – nel confronto con l'assassino del padre. In questo senso, l'eventuale neutralizzazione dell'essere divino segnerebbe da un lato la ritrovata centralità di un personaggio fin troppo a lungo decentrato nelle logiche narrative della prima parte del manga; e dall'altro configurerebbe la traiettoria di crescita di Sarada come un omaggio sia a sé stessa, in qualità di grande shinobi di Konoha, sia nei confronti dell'amato padre. Arrivando così a dividere il fardello della sua eredità con il ninja a cui vorrà per sempre legare il suo destino: ovvero Boruto.