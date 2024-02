Boruto Two Blue Vortex: si sta prefigurando un tradimento da parte di Eida?

Da quando è iniziato il nuovo corso del manga, Boruto Two Blue Vortex ha messo in moto una rivoluzione costante di logiche e linguaggi, al punto che le stesse relazioni tra i personaggi sono andate incontro ad un rimodulazione notevole. E alla luce di questo cortocircuito un possibile tradimento di Eida ai danni di Kawaki non sarebbe improbabile.

Buona parte delle soluzioni che hanno permesso a Kishimoto e ad Ikemoto di sancire con Boruto Two Blue Vortex una nuova era per il manga, è da individuare proprio nel personaggio di Eida, e nelle conseguenze che le sue abilità di shinjutsu hanno generato sulla narrazione. Il processo di riscrittura memoriale a cui la cyborg ha sottoposto tutti gli abitanti di Konoha, mutando relazioni e rapporti di sangue, ha portato non solo gli stessi protagonisti a doversi confrontare con una realtà fittizia, e prendere così atto delle logiche di un mondo che appare sempre più diabolico e sfuggente, ma ha determinato un cambiamento drastico nelle stesse logiche con cui i due autori costruiscono il racconto di Boruto. Al punto che una relazione apparentemente inossidabile come quella che lega Eida a Kawaki potrebbe cambiare improvvisamente di segno, già a partire dai prossimi sviluppi.

Una delle (tante) anticipazioni suggerite dal sesto capitolo del manga riguarda proprio l'entità del rapporto tra la cyborg e il “nuovo” figlio di Naruto, inquadrati qui mentre danno vita ad un dialogo che da un lato compromette già di per sé la possibilità che Eida possa ancora essere considerata una villain in Boruto Two Blue Vortex, e dall'altro decreta il deterioramento di quello stesso legame su cui si è fondata la realtà “inedita” in cui sono ora calati tutti i personaggi del racconto. Mentre, di fatto, osserviamo la cyborg mettere al corrente Kawaki dell'esistenza dello shinju, il ragazzo appare scostante, quasi infastidito dalle parole della donna che gli ha permesso di materializzare il sogno più recondito del suo animo – ovvero quello di prendere il posto di Boruto, scaricando le colpe per la "morte" del Settimo Hokage sul rivale – tanto che nel corso del dialogo le sue attenzioni sono rivolte esclusivamente al figlio di Naruto, mortificando ulteriormente l'interlocutrice.

Se ci pensiamo, i sentimenti di Eida, seppur scaduti in un'azione decisamente opinabile, sono sempre stati genuini ed autentici. L'affetto provato nei confronti di Kawaki era talmente intenso da portare la cyborg a rendere realtà i desideri del ragazzo, anche in faccia alle possibili incongruenze a cui il jutsu poteva dare vita. Eppure Eida non aveva intenzione di restituire al mondo le connotazioni di cui è attualmente innervato: per questo motivo ha promesso allo stesso Boruto di non utilizzare più in futuro il senrigan, anche se a chiederglielo fosse Kawaki o Shikamaru. Inoltre proprio all'Hokage ad interim la donna ha cercato di confessare i suoi “peccati”, per poi essere fermata – guarda caso – dallo stesso Kawaki, il cui unico scopo, ormai, sembra quello di neutralizzare il rivale: un obiettivo da raggiungere anche al costo di bruciare i rapporti con chi ha sempre creduto in lui, ovvero Eida.

In questo senso, un possibile “tradimento” della cyborg ai danni del compagno sarebbe anche una conclusione credibile, soprattutto se gli interessi di Kawaki rappresentassero nell'immediato futuro un pericolo per l'incolumità del Villaggio e dei suoi abitanti. Ma è pur vero che l'arrivo dello shinju, ovvero della più grande minaccia che Konoha abbia mai dovuto affrontare nel corso della sua storia, potrebbe al tempo stesso democratizzare tutte le crisi o situazioni, e porre sullo stesso piano ogni ninja.

D'altronde se in Boruto Two Blue Vortex 6 sono state rivelate le reali intenzioni di Shikamaru, con lo shinobi che appare ormai un alleato interno a Konoha dello stesso Boruto, è chiaro che se si vorrà affrontare un pericolo che minaccia l'integrità stessa del mondo dei ninja, ogni personaggio dovrà mettere da parte i propri screzi personali, per poter restituire una speranza di sopravvivenza al genere umano.