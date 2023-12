Boruto: Two Blue Vortex, una preziosa kunoichi di Konoha si arrende alla forza del nemico

Questa settimana, il mondo di Boruto: Two Blue Vortex ha visto la comparsa di nuove minacce all'orizzonte. Con Naruto e Boruto assenti dalla scena, sono altri i protagonisti dell'ultimo capitolo del manga, con Konohamaru al centro della narrazione. Vediamo insieme gli eventi del nuovo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex.

Oltre a mostrare uno splendido flashback su Sasuke, il capitolo 5 di Boruto: Two Blue Vortex si concentra su figure che fino ad ora erano state più marginali dei protagonisti assoluti della storia. Stiamo parlando di Konohamaru, il leader originale del Team 7 composto da Boruto, Mitsuki e Sarada. Dopo aver perso parte della squadra, l'ex allievo di Naruto si sta occupando di consigliare il nuovo Hokage in assenza del suo maestro, mentre l'amico Udon è sul campo di battaglia.

Il mese scorso abbiamo visto che la Foglia è stata attaccata dall'esercito di Code, composto da cloni del Dieci Code, che hanno sigillato diversi ninja negli Alberi di Chakra, inclusa Moegi. Il nuovo capitolo ha chiarito che Moegi è ancora viva dentro l'albero, ma non riesce a sfuggire al suo stato di prigionia.

Il manga ha successivamente spiegato da dove arrivino questi strani cloni. A quanto pare, il chakra del Dieci Code ha copiato un'impronta di tutti i ninja prigionieri nei suoi alberi, generando delle repliche che ora sono in grado di muoversi liberamente.

Ciò può significare solo una cosa: anche Moegi ha un clone e, come rivelato da lui stesso, ha l'impulso innato di voler uccidere Konohamaru. Questo desiderio deriva probabilmente dai sentimenti d'amore di Moegi verso il nipote del Terzo Hokage. In attesa di scoprire come se la caveranno Konohamaru e gli altri, vi ricordiamo che gli spoiler del capitolo 369 preannunciano un'attesa riunione in Boruto: Two Blue Vortex.