Boruto: Two Blue Vortex è pronto a riportare in scena Naruto Uzumaki?

Boruto: Two Blue Vortex ha portato Boruto Uzumaki ad affrontare sfide cruciali, dopo gli eventi innescati da Kawaki, Eida e i resti dell'organizzazione Guscio. Il giovane ninja si è trovato costretto ad affrontare i suoi ex compagni, diventati nemici, e tante nuove avversità senza soprattutto il sostegno di suo padre, Naruto Uzumaki.

Mentre il Settimo Hokage si trova ancora intrappolato, assieme ad Hinata, senza la possibilità di agire in alcun modo, c'è la possibilità di un grande ritorno sulle pagine del manga. L'inizio del capitolo 7 di Boruto Two Blue Vortex ha visto il giovane Uzumaki confrontarsi Mitsuki, in una discussione più che animata.

Sarada Uchiha, Koshin Koji e Sasuke Uchiha si sono schierati dalla parte di Boruto sin dall'inizio, ma non è lo stesso per Mitsuki, che sta attualmente valutando se è possibile fidarsi del suo ormai ex amico. Lo stesso vale per Shikamaru, il brillante stratega ed ex braccio destro di Naruto. Ora che agisce come Hokage ad interim in assenza del Settimo, ha riconosciuto che qualcosa non andava nel nuovo ordine delle cose e si è messo in contatto con il giovane Uzumaki nel tentativo di ripristinare la realtà come era un tempo.

Durante una loro conversazione telepatica, Shikamaru afferma che l'obiettivo di Boruto dovrebbe essere solo uno: "se fossi in te, considererei l'idea di salvare Naruto e fermare Kawaki", rivela lui. Purtroppo, l'aiuto di Shikamaru sarà solo temporaneo a causa dell'incantesimo di Eida, che alla fine farà dimenticare al sostituto Hokage ciò che ha appreso, come già accaduto precedentemente.

Anche se Boruto dovesse tentare di liberare i suoi genitori, sarà costretto a farlo come un fuggitivo, ma quest'affermazione di Shikamaru lascia sperare in un ritorno in scena di Naruto e Hinata, ma questa volta potrebbe essere il figlio a salvare i genitori e non viceversa. L'uscita di Boruto Two Blue Vortex 8 rivelerà cosa avrà intenzione di fare il giovane Uzumaki d'ora in poi.