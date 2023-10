Boruto: Two Blue Vortex, a che punto è lo Sharingan di Sarada?

Il Villaggio della Foglia è cambiato per sempre in seguito al jutsu divino di Eida. Tutti a Konoha sono convinti che Kawaki sia il figlio di Naruto Uzumaki e che invece Boruto sia un traditore che ha ucciso il Settimo Hokage. Le uniche a resistere a questa tecnica sono state Sumire e Sarada Uchiha con il suo Sharingan evoluto.

In Boruto: Naruto Next Generations Sarada ha ottenuto il Mangekyo Sharingan. La causa di questo miglioramento è il trauma emotivo subito in seguito allo stravolgimento della vita di Boruto. Lo Sharingan Ipnotico ha convinto anche papà Sasuke sulla situazione, ma a che punto si trova ora?

Boruto: Naruto Next Generations ci ha mostrato il design dello Sharingan di Sarada, ma non i suoi poteri. Ora che è cominciata la serializzazione di Boruto: Two Blue Vortex avremo risposte sulla potenza dello sharingan di Sarada.

Nei primi due capitoli di Boruto: Two Blue Vortex Sarada non ha mostrato capacità da Hokage, ma le sue abilità sono ancora un segreto. Le tecniche dello sharingan Ipnotico di Sarada sono un'incognita, ma potenzialmente saranno letali. Così come suo padre Sasuke e suo zio Itachi, lo Sharingan di Sarada potrebbe consentirle di utilizzare Amaterasu, la tecnica del fuoco oscuro impossibile da estinguere. Indubbiamente avrà accesso anche a Susanoo, con uno scheletro ipoteticamente di colore rosa. Non sappiamo ancora, invece, se avrà sue tecniche peculiari, magari abbinate alle capacità curative ereditate da sua madre Sakura.