Boruto: Two Blue Vortex, quando farà il suo debutto ufficiale? Ecco la data

Boruto: Naruto Next Generations sta per tornare alla fine di agosto con il primo nuovo capitolo dalla lunga pausa di quattro mesi con l'uscita di Boruto: Two Blue Voltex, con un timeskip per il figlio di Naruto e i suoi amici.

Sebbene al momento la serie originale di Naruto di Masashi Kishimoto stia celebrando il suo 20° anniversario, l'anime sequel intitolato Boruto: Naruto Next Generations è stato sospeso e non è ancora chiaro quando tornerà sugli schermi.

Tuttavia, non c'è da temere dal momento che il manga di Boruto sta per prepararsi ad un attesissimo salto temporale. Lo scorso capitolo 80 è terminato con un cliffhanger interessante, che vedeva il figlio di Naruto scappare dal Villaggio della Foglia accusato di aver ucciso suo padre.

Boruto: Two Blue Vortex arriverà ufficialmente sulle pagine della rivista cartacea V-Jump di Shueisha il 21 agosto in Giappone. Sull'app Manga Plus, invece, farà il proprio debutto un giorno prima, domenica 20 agosto.

Le somiglianze fra Boruto e Sasuke sono molteplici e lo si nota proprio nel poster promozionale che è stato pubblicato recentemente. Non è un caso dal momento che nel capitolo 80 Boruto è scappato proprio assieme a Sasuke e aveva giurato di diventare abbastanza forte da sconfiggere Kawaki e Code.

Kawaki, usando il potere di Eida, ha cambiato la storia del Villaggio della Foglia facendo in modo che tutti lo credessero figlio di Naruto e che reputassero Boruto l'uccisore dell'Hokage. In realtà, Naruto e Hinata sono stati intrappolati proprio da Kawaki, con l'obiettivo di uccidere Boruto e impedire a Momoshiki Otsutsuki di risvegliarsi completamente.

Chi è il più forte fra Boruto e Kawaki? La risposta al momento è chiara, ma chissà come si evolveranno le cose dopo il salto temporale del manga.