Boruto: Two Blue Vortex, il Rasengan Uzuhiko spiegato bene

È fondamentale crescere e imparare tecniche nuove nel mondo di Boruto: Two Blue Vortex. E il protagonista sembra averlo fatto: l'allenamento con Sasuke Uchiha degli ultimi anni sembra aver dato i propri frutti, con il protagonista che ha imparato a sfruttare benissimo la spada. Ma non c'è solo quella nel suo arsenale.

Infatti, il ragazzo ha imparato una tecnica molto potente che è stata subito messa in mostra nei primi capitoli di questa seconda parte. Boruto è stato costretto a scontrarsi con Code nel terzo capitolo di questa nuova serie. Il ragazzo di Kara non ha voluto sentir ragioni e si è lanciato nella sfida con il suo nemico, ma ben presto è stato costretto a pentirsene. Infatti, Boruto ha usato il Rasengan Uzuhiko appena è cominciato lo scontro corpo a corpo, un Rasengan che è sparito subito dopo la generazione delle correnti di chakra, ma che si è rimanifestato sotto forma di flussi d'energia che ruotano intorno al corpo di Boruto.

Ma come funziona di preciso il Rasengan Uzuhiko? Boruto inizia a manipolare il flusso di chakra del Rasengan combinandolo al flusso di chakra della rotazione terrestre. Grazie a quest'ultimo, la rotazione è perpetua e non svanirà mai: quando il nemico viene colpito da questa tecnica, la rotazione del chakra terrestre continuerà ad avere il suo effetto, lasciando la persona colpita sempre in preda di vertigini, perdendo quindi gran parte delle proprie capacità d'equilibrio.

C'è un modo per disattivare questa tecnica, che sembra però essere posseduta soltanto da Boruto, che, probabilmente, è in grado di controllare la velocità e la direzione della rotazione di questo flusso di chakra eterno. A voi è piaciuta la messa in scena del Rasengan Uzuhiko in Boruto: Two Blue Vortex?