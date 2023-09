Boruto: Two Blue Vortex renderà Himawari l'eroina del manga? Secondo questi indizi sì!

Uno dei principali inconvenienti della serie Boruto è stata la mancanza di sviluppo di Himawari Uzumaki. La maggior parte delle proprietà si è concentrata sul protagonista Boruto e suo padre Naruto, ma questo ripete un grosso errore del passato.

A personaggi come Sakura e Hinata non è stata resa giustizia, il che ha portato la nuova era a lottare per inserirli come personaggi principali. Sfortunatamente, la storia di Boruto ha messo Himawari ancora una volta in secondo piano, tuttavia, grazie al salto temporale in Boruto: Two Blue Vortex Himawari sembra destinata ad un ruolo molto più importante con suo fratello e i suoi genitori.

Himawari viene vista allenarsi con Chocho tre anni dopo la riscrittura della realtà di Eida. Eccelle con i suoi poteri Byakugan e, anche se perde la sessione di combattimento, sembra che sarà una shinobi tosta. È interessante notare che non sembra intenzionata a dare la caccia o uccidere Boruto e le dispiace che lui sia ricorso all'uccisione di sua madre e suo padre.

Ciò che è intrigante nelle azioni di Himawari qui è quanto fortemente crede che Boruto non sia il cattivo che tutti credono che sia. Fa riferimento al modo in cui Naruto continuava a insistere sul fatto che Sasuke potesse essere trovato e fatto espiare quando erano adolescenti. Naruto ha fatto proprio questo, diventando l'Hokage di Konoha. Sasuke è sempre stato grato per quella fede, e Boruto sta preparando Himawari per lo stesso viaggio.

Fortunatamente, la sua convinzione che Boruto sia un eroe la potrà ripagare poichè lui non ha motivo di danneggiare sua sorella come ha fatto Sasuke nella dinamica di Naruto. Sarada e Sumire sono impermeabili al fascino di Eida e Kawaki sta già cercando di garantire che questa facciata sia permanente e rimanga il "principe" della foglia nascosta. Eida stessa sta monitorando le ragazze.

Il Byakugan ereditato da sua madre Hinata Hyuga potrebbe aiutarla nell'impresa, dal momento che continua a dire di sentire un'energia che la collega ai propri genitori. Inoltre, il tutto darebbe finalmente una svolta interessante alla storia, dal momento che precedentemente le eroine femminili di Naruto e Naruto: Shippuden non hanno saputo dare giustizia alle eroine degli anime.