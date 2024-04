Boruto Two Blue Vortex: saranno i restanti kage a difendere il confini di Konoha?

Il capitolo 8 di Boruto Two Blue Vortex ha presagito per il Villaggio della Foglia l'avvento di una minaccia apparentemente insormontabile, la cui eventuale neutralizzazione deciderà le sorti dei protagonisti. Ma al fine di proteggere Konoha, e di assicurare l'incolumità futura del Paese del Fuoco, potrebbero intervenire anche i kage delle nazioni alleate.

Come logico che sia, la supposizione qui presentata può acquisire forma solamente nel caso in cui i giovani cittadini del Villaggio – tra cui Himawari e i suoi compagni – non si rivelino all'altezza della missione, o quanto meno non siano ancora abbastanza maturi da riuscire a respingere un pericolo radicale e drastico come quello rappresentato dai due cloni dello shinju. E per quanto Boruto Two Blue Vortex 8 ha reso chiaro come il futuro di Konoha dovrà passare dalla nuova generazione di ninja, è pur vero che l'avvento di Hidari e Jura, ora giunti alle soglie della Foglia, compromette già di per sé l'incolumità di coloro che si impongono di affrontarli, soprattutto se gli avversari in questione non hanno ancora sublimato pienamente i loro processi di maturazione: sia nelle vesti di individui, che in qualità di shinobi.

E alla luce di queste considerazioni, specialmente in faccia alla scarsità di risorse di cui dispone attualmente il Villaggio, soprattutto considerata l'assenza improvvisa di colui che è destinato a farsi carico del compito di proteggere la Foglia (vale a dire lo stesso Boruto) non è impossibile – o comunque iperbolico – pensare che Konoha possa beneficiare di una complicità esterna per poter assicurare, almeno nell'immediato futuro, l'incolumità dei suoi abitanti. Un aiuto che potrebbe essere offerto proprio dai massimi cittadini delle nazioni amiche: gli unici – ma è opportuno mostrare in merito una certa cautela – potenzialmente capaci di respingere le invettive dei diabolici avversari divini, specialmente nel caso in cui la sorella del protagonista – con Himawari che è destinata in Boruto Two Blue Vortex a caricarsi dell'eredità di Naruto – non riesca ad attivare tutto il potenziale latente che la contraddistingue.

Da questa prospettiva, seppur personaggi come Kurotsuchi, Chojuro e Darui si configurino nell'universo di Naruto come i kage più deboli della storia dei Cinque Villaggi, la loro attitudine al confronto diretto con nemici formidabili, unita alle peculiari abilità che li contraddistinguono, soprattutto rispetto al resto dei loro compatrioti – e ai giovani ninja di Konoha – potrebbe davvero rappresentare, agli occhi dei sofferenti abitanti del Villaggio, una vera e propria epifania: un elemento spartiacque finalizzato ad allontanare il richiamo mortifero di cloni temibili come Hidari e Jura, sotto i cui colpi i giovani shinobi della Foglia potrebbero brutalmente soccombere. Soprattutto se l'intervento dei governatori sarà affiancato dall'approdo, a Konoha, di uno shinobi-simbolo qual è Gaara.

Del resto, il Quinto Kazekage non è stato solo il punto di riferimento assoluto della Quarta Guerra Ninja, ma si configura, a tutti gli effetti, come l'alleato apicale di Konoha. Il debito (emotivo, esistenziale e, forse, anche politico) che il jinchuriki nutre nei confronti del Settimo Hokage è ancora percepito come impellente, per cui un possibile arrivo di Gaara potrebbe risultare, a questo punto, tanto “salvifico”, quanto possibile. In attesa, ovviamente, di vedere quali sviluppi ci presenterà il cammino futuro di Himawari.

