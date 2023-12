Boruto: Two Blue Vortex, una riunione tanto attesa: QUEI due ninja si riabbracciano

Boruto: Two Blue Vortex è il seguito di Boruto: Naruto Next Generations. Dopo lo struggente finale del manga precedente, Two Blue Vortex ha permesso a due figure centrali di rientrare a contatto con uno splendido abbraccio. Vediamo insieme di quali si tratta!

Boruto è diventato un nemico della Foglia per colpa di Eida. Il potere della kunoichi ha scambiato, nella mente degli altri, il ruolo del figlio di Naruto con quello di Kawaki, rendendolo l'assassino dei propri genitori (che in realtà non sono realmente morti, bensì prigionieri di una sorta di "limbo"). Nel quinto capitolo della serie, oltre ad una serie di rivelazioni sui nuovi pericoli che attendono i protagonisti, c'è stata un'attesissima riunione tra due membri del Team 7.

Nonostante la maggior parte dei ninja del Villaggio della Foglia sia stata influenzata dall'incantesimo di Eida, qualcuno è riuscito a sfuggirvi: stiamo parlando di Sarada. Dopo aver scoperto che Sasuke è stato rimpiazzato da un sosia generato dall'Albero Divino, Boruto è tornato nella sua terra natia dalla sua cara amica del Team 7.

Sarada rimprovera Boruto per la lunga assenza, ma si gode un abbraccio che aspettava da tempo. Fortunatamente, il legame di Boruto con la figlia di Sasuke è indistruttibile, e sicuramente sarà d'aiuto al ninja biondo che ha bisogno di riacquistare la fiducia dell'ultimo membro del Team 7, Mitsuki, che invece è stato completamente soggiogato da Eida e desidera ardentemente sconfiggere Boruto.

Se il Team 7 dovesse tornare al completo, potrebbe scatenarsi una battaglia sconvolgente per il mondo ninja. Cosa ne pensate dell'ultimo capitolo del manga di Boruto: Two Blue Vortex? Attendevate anche voi questa toccante reunion? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.