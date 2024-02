Boruto: Two Blue Vortex, anche il Sannin Orochimaru è dalla parte dell'Uzumaki?

Ancora nella sua fase introduttiva, la trama di Boruto: Two Blue Vortex è avvolta nel mistero. Abbiamo però bisogno di risposte. Anche il geniale Orochimaru ha contribuito alla formazione di Boruto Uzumaki? Secondo alcune teorie, il Sannin potrebbe non essere affetto dall'Onnipotenza di Eida.

Il time-skip di Boruto ha portato a pesanti conseguenze. Il figlio primogenito di Naruto non può più contare sull'aiuto del suo maestro Sasuke Uchiha, caduto nella trappola dei Claw Grimes cercando di proteggere il suo allievo. Dopo questo avvenimento, probabilmente è stato Kashin Koji a occuparsi del protagonista principale. Boruto: Two Blue Vortex ha bisogno di un flashback sul clone di Jiraiya, su che fine abbia fatto dopo la battaglia contro Jigen e sul perché non sia caduto vittima del jutsu divino di Eida, anche se questo lo si può intuire. In quanto clone non del tutto umano, forse l'Onnipotenza di Eida non ha avuto effetto su di lui. E se ciò valesse anche per Orochimaru?

Sappiamo che il Sannin, villain della prima parte di Naruto, ha ricevuto il corpo di uno Zetsu durante la Quarta Guerra Ninja. Dunque, ci sono concrete possibilità che anche Orochimaru non sia caduto vittima dell'Onnipotenza.

A dimostrarlo ci penserebbe un sottilissimo dettaglio del capitolo 7 di Boruto: Two Blue Vortex avvenuto durante la conversazione tra l'Uzumaki e Mitsuki. Il figlio di Orochimaru non aveva mai rivelato a nessuno che Boruto fosse il suo "sole". Come faceva dunque Boruto a saperlo? Boruto potrebbe averlo appreso durante il salto temporale.

Le uniche persone a sapere che Mitsuki considerava Boruto il suo "sole" erano Orochimaru e Log. Ciò, potrebbe suggerire il fatto che Boruto possa aver incontrato uno dei due durante il time-skip. Considerata la relazione tra Sasuke e Orochimaru, non sorprenderebbe se l'Uchiha fosse fuggito da Konoha usufruendo di uno dei tanti nascondigli del suo ex maestro. Orochimaru potrebbe essere stato spinto a un patto con Boruto anche per via della presenza di Koji, clone del suo ex amico Jiraiya. Se davvero fosse così, Boruto potrebbe contare sui preziosi insegnamenti di ben due Sannin, oltre che dello Shadow Hokage Sasuke. Probabilmente non ne sapremo di più con l'uscita di Boruto: Two Blue Vortex 8, che dovrebbe concentrarsi sull'attacco degli Shinju.