Boruto: Two Blue Vortex, Sarada è stata addestrata da un ninja leggendario?

L'attesa per l'uscita del capitolo 6 di Boruto: Two Blue Vortex sta facendo fremere la community di appassionati, che di recente ha sfornato una teoria tanto pazzesca, quanto affascinante e credibile. Che tra la fine di Boruto: Naruto Next Generations e l'inizio di Boruto: Two Blue Vortex Sarada sia stata allenata da un Sannin?

Fidandosi dello Sharingan Ipnotico di sua figlia e rifiutando le sue stesse memorie, Sasuke Uchiha è divenuto maestro di Boruto. Sappiamo tuttavia che il figlio di Naruto non è stato allenato solamente dall'Hokage ombra, ma anche da un ninja leggendario. Dopo la cattura di Sasuke da parte dei Claw Grimes di Code, Boruto è stato addestrato da Kashin Koji, il clone creato da Amado a partire dal DNA di Jiraiya. Anche la Sarada vista nel time-skip di Boruto: Two Blue Vortex ha ricevuto un addestramento da parte di un Sannin?

Secondo quanto teorizzato da alcuni fan, Sarada sarebbe stata allenata da Orochimaru, colui il quale uccise il Terzo Hokage. Il percorso di redenzione di Orochimaru è terminato in Boruto. Dopo aver contribuito alla Quarta Guerra Ninja, il Sannin sembra aver rinunciato alla sua indole malvagia. Come sappiamo, infatti, vive a Konoha con la benedizione di Naruto. Orochimaru fu già maestro di Sasuke, nonché fortemente interessato negli Uchiha. Che si sia messo a disposizione di Sarada memore dei vecchi tempi?

Alcuni fan vorrebbero vedere il ritorno di Kakashi in qualità di mentore di Sarada, ma Kishimoto potrebbe aver nascosto un indizio a favore della teoria su Orochimaru. Durante le prime fasi di Boruto: Naruto Next Generations, Boruto ottenne una carta da collezione di Sasuke, Kawaki una di Naruto e Sarada una di Orochimaru. Entrambi i ragazzi sono stati addestrati dai ninja trovati nel gioco collezionabile, che ciò valga anche per Sarada? Solamente i prossimi capitoli del manga potranno darci una risposta.