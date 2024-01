Boruto: Two Blue Vortex, Sarada ha una cotta per il figlio di Naruto?

Negli ultimi capitoli, Boruto: Two Blue Vortex ha mostrato una riunione molto attesa dai fan. D'altronde, per colpa di Eida, la situazione si era fatta difficile per Boruto, che era stato costretto ad allontanarsi dai propri cari. In tutto questo, Sarada è tornata in scena recentemente, emozionando i fan. Cosa prova la giovane Uchiha per Boruto?

Boruto: Two Blue Vortex ha messo in scena la riunione la figlia di Sasuke con Boruto e la ragazza, alla vista dell'amico, gli è saltata addosso, sorprendendo il protagonista stesso. L'incontro tra i due è quindi stato emotivo e toccante e il capitolo 6 del manga si è soffermato sui pensieri di Sarada in seguito all'abbraccio istintivo con cui ha accolto Boruto.

La ninja si rende conto di essersi avvicinata a lui e di averlo stretto forte e ha moltissime cose da chiedergli, ma non sa come farlo. Purtroppo, non c'è molto tempo per godersi questo momento delicato, perché Boruto viene immediatamente attaccato da Mitsuki che, ancora sotto l'effetto dell'incantesimo di Eida, vuole fermare l'ex compagno del team 7 una volta per tutte.

Dunque, il potenziale amore di Sarada per Boruto viene messo in stand-by, ma sarà una tematica che verrà affrontata approfonditamente in futuro, nei prossimi capitoli.

Nel frattempo, in Boruto: Two Blue Vortex 7 sembra che vedremo l'ex team 7 entrare in conflitto, complicando ulteriormente la situazione.

Ce la farà Boruto a far tornare in sé Mitsuki o dovrà metterlo fuori gioco per continuare ad avanzare? Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti.