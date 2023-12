Boruto: Two Blue Vortex, Sarada diventerà un Hokage migliore di Naruto?

Naruto Uzumaki è stato un perfetto Hokage: oltre ad essere diventato il più forte dei ninja, ha saputo finalmente portare la pace a Konoha. Volendo guardare alla nuova generazione di Boruto: Two Blue Vortex, Sarada Uchiha potrebbe davvero diventare una ottima Hokage, ma potrebbe mai superare l’illustre predecessore?

Sarada Uchiha, figlia di Sasuke e Sakura, ha sempre osservato Naruto con ammirazione e ha sempre desiderato intraprendere la sua stessa strada e diventare Hokage del Villaggio della Foglia. Analizzando il suo carattere, la stoffa non le manca affatto: la giovane kunoichi è intelligente e astuta, ma è anche dotata di buon cuore. Tuttavia, la vera domanda che i lettori si fanno è se sarà mai all'altezza di Naruto Uzumaki una volta cresciuta.

Attualmente, Sarada possiede delle abilità impressionanti per la sua giovane età, che la rendono una vera guerriera. Oltre ad avere l'arte del fuoco dalla sua parte, ha anche risvegliato lo Sharingan Ipnotico in Boruto Two Blue Vortex. Con queste premesse, sembra quasi assicurato che la ragazza riuscirà a superare la potenza dei suoi genitori e anche il più forte dei ninja, Naruto Uzumaki.

Le prospettive future di Sarada sembrano essere ancora più promettenti. Molto probabilmente, la ragazza potrebbe acquisire il Byakugou di sua madre, che le garantirebbe un accesso quasi illimitato al chakra durante i combattimenti, rendendola quasi del tutto invincibile. I recenti sviluppi narrativi in Boruto Two Blue Vortex l'hanno posta di fronte al formidabile avversario Hidari. Nel caso in cui riuscisse a sconfiggerlo, sarebbe già sulla buona strada per raggiungere il potenziale del Settimo Hokage.