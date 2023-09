Boruto: Two Blue Vortex, Sarada possiede già le capacità per diventare Hoka

Dopo un'introduzione esplosiva, il capitolo 2 di Boruto: Two Blue Vortex ha confermato le potenzialità della serie di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto. Il time-skip da Naruto Next Generations ha portato alla maturazione definitiva dei protagonisti, ora pronti a prendere tra le mani le redini del Villaggio della Foglia.

Oltre al grande ritorno di Boruto Uzumaki, protagonista di Boruto: Two Blue Vortex è Sarada Uchiha, l'unica assieme a Sumire a conoscere la verità sul potere divino utilizzato da Eida sul mondo ninja.

Sin dagli albori della serie, Sarada ha avuto chiaro in mente il suo obiettivo, diventare un Hokage valoroso proprio come il Lord Settimo. Ma in Boruto: Two Blue Vortex Sarada è già pronta per diventare Hokage?

Nel primo capitolo dell'opera sequel la figlia di Sasuke e Sakura ribadisce di voler diventare il capovillaggio della Foglia, un leader che si ispira a Naruto Uzumaki. Tuttavia, nonostante gli evidenti passi in avanti e la mentalità già proiettata per questo ruolo, a Sarada ancora manca qualcosa di importante per diventare Hokage.

Nelle prime pagine di Boruto: Two Blue Vortex 2 Sarada è ancora scioccata per il ritorno di Boruto, che la coglie del tutto impreparata e la lascia di stucco dinanzi a Code e alla minaccia del suo esercito. Mentre Boruto si dimostra già incisivo nella difesa di Konoha da questo assalto, Sarada si lascia trasportare dagli eventi e dalle parole dell'amico.

Ciò che manca a Sarada per essere già un buon Hokage è la leadership, piuttosto che abilità combattive. Nel corso del capitolo la vediamo infatti già abilissima con la tecnica della palla di fuoco suprema e con il chidori, ma carente nello spirito guida. È infatti Boruto a suggerirle di prendersi cura degli abitanti del villaggio, piuttosto che restarle accanto.