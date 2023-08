Boruto: Two Blue Vortex, Sarada protagonista era quella che ci meritavamo

Boruto: Two Blue Vortex è lo "Shippuden" di Naruto Next Generations, collocando i lettori di manga tre anni nel futuro di Konoha. Con la fuga di Boruto, Sarada Uchiha è riuscita a sfuggire a questa maledizione e, così facendo, è diventata l'MVP della trama di Two Blue Vortex.

Nell'ultimo capitolo uscito al momento, il giovane Uzumaki era sorprendentemente assente per la maggior parte del capitolo. Al suo posto, Sarada ha assunto il ruolo di protagonista mentre tentava di convincere Shikamaru che la realtà dei fatti è più complicata di quella che sembra.

Pur non affermando apertamente che Boruto è stato vittima del potere di Eida, Sarada sta facendo del suo meglio non solo in nome del figlio del Settimo Hokage, ma anche per quello di suo padre. Sasuke Uchiha è ora considerato anche un traditore della Foglia Nascosta per aver aiutato Boruto a fuggire e Sarada non ha paura di condividere i suoi pensieri sull'argomento.

"Il settimo Hokage una volta riportò in vita mio padre, che si era ribellato e aveva commesso grandi crimini. È diventato Hokage mentre era ancora un Genin. Il mio modello è il settimo Hokage, non tu." Sono le parole di Sarada che hanno destabilizzato Shikamaru.

Attualmente, l'ottavo Hokage è Shikamaru, il che ha senso considerando la sua mente acuta e la posizione di mano destra di Naruto, sebbene non sia stato risparmiato dall'influenza di Eida.

Intanto, Eida sta cominciando a sospettare che il suo controllo su Sarada Uchiha non sia così infallibile come credeva una volta. La figlia di Sasuke e Sakura continua a nascondere la sua capacità di eludere il suo potere e molto probabilmente non riuscirà a nasconderlo per molto.

Nei momenti finali del capitolo, Sarada si confronta con Code, che si è stancato di cercare Boruto e attacca Konoha ed è proprio lì che appare un Boruto più cresciuto di quello che abbiamo visto prima del salto temporale.

Anche se non sappiamo cosa abbia combinato Boruto tra Naruto Next Generations e Two Blue Vortex, siamo sicuri che tutto verrà rivelato.