Boruto: Two Blue Vortex, sarà Sarada Uchiha ad annullare l'Onnipotenza di Eida?

Dal termine di Boruto: Naruto Next Generation a Boruto Two Blue Vortex, Sarada Uchiha ha ricevuto una crescita esponenziale dei suoi poteri. Oltre ad essere uno dei pochissimi personaggi a non essere vittima dei poteri di Eida, possiede un notevole arsenale di poteri, motivo per cui potrebbe essere in grado a sconfiggere la villain.

Secondo una teoria dei fan su X dell'utente tbvboruto, la capacità dello Sharingan Ipnotico di Sarada Uchiha potrebbe essere la Manipolazione dell'Anima. Di conseguenza, sarebbe il perfetto avversario che potrebbe rivelarsi il nemico perfetto della Tecnica dell'onnipotenza di Eida.

Secondo il fan, lo Staringan Ipnotico di Sarada somiglia ad alcune reliquie religiose usate per rappresentare "dhruva smriti". Nell'induismo, rappresenta l'essere costantemente in grado di ricordare chi sei e da dove provieni. La giovane Uchiha, infatti, è l'unica a ricordare la verità dei fatti e a non essere vittima della manipolazione di Eida. Trovate un confronto delle immagini in calce alla notizia.

Nel capitolo più recente del manga, Boruto dice a Shikamaru che non ha bisogno di capire la Tecnica dell'onnipotenza, poiché sarebbe inutile: secondo le regole delle Arti Divine, Shikamaru presto dimenticherà la verità dei fatti. Come spiegato nella teoria del fan, il potere di Eida manipola la memoria corporea, quindi le informazioni meno necessarie e che tendenzialmente vengono eliminate più facilmente, mentre la Manipolazione dell'Anima di Sarada potrebbe accedere ai ricordi più importanti, quelli legati all'anima.

Questo spiegherebbe come Sarada, quando ha risvegliato lo Sharingan Ipnotico, sia riuscita a farsi ascoltare da suo padre nonostante i ricordi manipolati di quest'ultimo. Secondo la teoria dei fan, la giovane Uchiha potrebbe aver usato inconsciamente la sua abilità di Manipolazione dell'Anima per parlare direttamente all'anima di Sasuke, costringendolo ad ascoltarla.

Ciò potrebbe far sorgere la domanda tra i fan: perché Sarada non ha usato la stessa abilità su Shikamaru durante il salto temporale? Seguendo la teoria, la stessa Uchiha potrebbe non essere consapevole dell'abilità dello Sharingan Ipnotico in Boruto. Di conseguenza, potrebbe non aver ritenuto necessario attivarlo quando era intorno al nuovo Hokage.