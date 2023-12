Boruto Two Blue Vortex, Sarada Uchiha potrà diventare più forte di Boruto e Kawaki?

Dal finale di Boruto: Naruto Next Generations, il mondo ninja creato da Masashi Kishimoto è stato stravolto. La situazione ha continuato a precipitare fino alla comparsa dei nuovi antagonisti di Boruto: Two Blue Vortex, ma Sarada Uchiha quanto potrà incidere in questa battaglia?

In questi capitoli iniziali di Boruto: Two Blue Vortex Sarada si è rivelata preziosa. Non solo è l'unica che sta provando a convincere l'Ottavo Hokage dell'innocenza di Boruto, ma ha anche provato ad analizzare gli alberi divini creati dai Claw Grimes con lucidità e freddezza. Ma potrà rendersi partecipe delle battaglie più importanti come sua madre Sakura fece contro Kaguya Otsutsuki?

Partiamo subito con il dire che Sarada difficilmente potrà diventare più forte di Boruto e Kawaki. I due suddetti sono ormai degli Otsutsuki al 100%, per cui sono in possesso di poteri divini e sovrannaturali. Abbiamo visto come anche Naruto e Sasuke siano andati in difficoltà contro Isshiki, per cui difficilmente Sarada supererà il livello Otsutsuki. Ciononostante, Sarada ha tutte le capacità per diventare la kunoichi più forte al mondo, anche più di suo padre e sua madre.

Sappiamo che Sarada ha a disposizione il Mangekyo Sharingan, ma ancora non sappiamo i suoi poteri peculiari. Molto probabilmente avrà accesso ad Amaterasu, proprio come Sasuke e Itachi. Ugualmente avrà ormai imparato a padroneggiare Susanoo, ma poi? Proprio come la forma del suo Sharingan, potrebbe nascondere un potere legato al sole.

Non scordiamoci poi che Sarada ha una potenza fisica pari a quella di sua madre e che con lei potrebbe aver sviluppato il Byakugo. Sarada potrebbe dunque avere accesso a una fonte di rigenerazione potenzialmente infinita.

Non di meno, potrebbe avere imparato la Sage Mode proprio come il suo adorato Settimo Hokage. Al momento non c'è nessuna conferma su di ciò, poiché nessuno a Konoha avrebbe potuto farle apprendere la Modalità Eremitica, ma da Konohamaru potrebbe aver assorbito la Tecnica del Richiamo legata ai rospi. Scopriremo con l'uscita di Boruto: Two Blue Vortex 5 se Sarada avrà sviluppato ulteriori poteri inediti.