Boruto: Two Blue Vortex, scontro mortale in vista: un protagonista ci rimetterà la vita?

La serie di Boruto, da quando è intervenuto Masashi Kishimoto, creatore di Naruto, ha riscosso un grande successo. Negli ultimi capitoli, la situazione si è fatta sempre più intensa e sembra siano state messe le carte in tavola per un nuovo scontro tra vecchi compagni in Boruto: Two Blue Vortex.

L'ultima battaglia in cui abbiamo visto Boruto combattere è stata quella con Code, nella quale è riuscito a ferire l'avversario con un nuovo Rasengan. Sconfiggendolo, Boruto sta provando a migliorare la sua nomea, cercando di annullare l'incantesimo di Eida che ha convinto i ninja della Foglia che il protagonista sia un nemico e un traditore

Purtroppo però, il caro amico di Boruto, Mitsuki, è sulle sue tracce e nel prossimo capitolo assisteremo ad uno scontro tra i due. Questo perché il discendente di Orochimaru ha messo fuori gioco Kawaki per avere uno scontro uno contro uno con Boruto e sembra aver raggiunto un livello di potenza tale da poter rivaleggiare con quello del protagonista.

In tutto ciò, Boruto, quando viene attaccato a sorpresa da Mitsuki, è costretto ad utilizzare per la prima volta una incredibile controffensiva: lo shinden. Ma come ha fatto il ninja biondo ad apprendere questa tecnica in Boruto: Two Blue Vortex? Il potenziale del figlio di Naruto sembra sempre più illimitato e non vediamo l'ora di scoprire come si evolverà, nei prossimi capitoli, il confronto tra Boruto e Mitsuki. Boruto verrà messo in difficoltà da Mitsuki o il combattimento sarà alla pari? Mitsuki recupererà i propri ricordi originali? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.