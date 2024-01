Boruto: Two Blue Vortex, Shikamaru conosce già la verità? È evidente per questo indizio

Gli eventi che hanno chiuso la prima serie di Boruto hanno sorpreso i lettori quanto i pochi personaggi a conoscenza dello scambio tra Kawaki e il protagonista dovuto agli straordinari poteri di Eida. Nel quinto capitolo di Boruto: Two Blue Vortex, però, anche Shikamaru Nara sembra aver capito quanto è avvenuto. Attenzione agli spoiler.

Ora alla guida del villaggio di Konoha a causa della sparizione del Settimo Hokage, confinato insieme a sua moglie Hinata da Kawaki in un’altra dimensione, Shikamaru è un personaggio al quale Masashi Kishimoto ha donato poco spazio nella nuova serie, ma nelle sporadiche tavole in cui appare i lettori hanno notato un dettaglio piuttosto importante.

Se gran parte del quinto capitolo è dedicata ai cloni Shinju e ai loro imminenti piani, durante la narrazione viene svelato che lo scienziato Amado, ex membro interno dell’organizzazione Kara e ora alleato di Konoha, ha capito che la sua memoria in qualche modo è stata manipolata. Nonostante le prove a favore di questa tesi, però, Amado rimane dubbioso. Shikamaru, d’altro canto, sembra non aver accettato l’idea che Naruto sia morto, e infatti, durante la conversazione tra Sarada e Sumire, in lontananza si possono vedere i volti di pietra degli Hokage, e sono solo sette.

Shikamaru, quindi, nonostante siano trascorsi oltre tre anni dalla misteriosa scomparsa di Naruto non ha voluto ricevere il titolo di Hokage, e questo ha convinto i fan che, in realtà, lui sappia della manipolazione della memoria effettuata da Eida e sospetta che Naruto sia ancora vivo. Sappiamo però che Nara si è rifiutato di credere alle parole di Sarada, riconoscendo Boruto come un ninja traditore della Foglia e colpevole della sparizione, e uccisione, di Naruto.

Tale discrepanza potrebbe assumere un significato diverso se Shikamaru avesse iniziato a dubitare di quanto accaduto a Naruto, e una breve conversazione con Sai sembra confermare questi seri dubbi. In una tavola del quinto capitolo, Shikamaru e Sai ascoltano di nascosto la conversazione tra Sumire e Amado, e i pensieri dello scienziato sopracitati, e quando Sai chiede al leader “cosa ne pensi?” Shikamaru resta in silenzio.

Si tratta di ipotesi non ancora confermate, ma vista la perspicacia di un personaggio come Shikamaru, possiamo aspettarci che abbia effettivamente capito che la sua memoria è stata manipolata. In conclusione, ecco una teoria secondo la quale Sarada sarebbe stata addestrata da un ninja leggendario, e ricordiamo che Boruto: Two Blue Vortex ha superato ONE PIECE come serie più letta su MangaPlus.