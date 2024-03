Boruto: Two Blue Vortex: gli Shinju, dal più debole al più forte

Una delle grandi novità di Boruto: Two Blue Vortex riguarda la forma evoluta degli Shinju, gli Alberi Divini. Sebbene siano ancora avvolti nel mistero, questi esseri hanno già dimostrato capacità combattive fuori dall’ordinario, e poteri altrettanto interessanti. Vediamoli nel dettaglio, classificandoli in base al livello di potenza noto.

Attenzione a possibili spoiler sugli ultimi capitoli di Boruto: Two Blue Vortex da qui in avanti.

L’evoluzione degli Alberi Divini, causata dall’intervento dell’antagonista Code, ha finito per generare creature dotate di coscienza, dei cloni di individui dai quali riescono ad assorbire il chakra dopo averli intrappolati in degli alberi. Condividono con le vittime anche caratteristici tratti somatici, che li rendono delle loro versioni oscure e inquietanti.

Finora sono 4 gli Shinju apparsi nella serie, e sembrano essere organizzati secondo un ordine gerarchico, o almeno tre sono dei sottoposti mentre uno è il leader. Andiamo quindi a classificarli in base alla potenza, tenendo in mente che tutti hanno accesso al chakra della Decacoda. Iniziamo dal clone di Bug, dotato di una forza straordinaria, di un doppio Rinnegan, e di vari strumenti che non esita a sfruttare, come visto anche in occasione del confronto con Boruto stesso, costretto a fuggire.

Passiamo a Matsuri, clone di Moegi, anch’essa dotata di due Rinnegan e di tutte le tecniche dell’utilizzatrice originale, come le devastanti e versatili arti della terra e dell’acqua. Hidari, originato dal chakra di Sasuke Uchiha, è decisamente più potente del ninja di Konoha e possiede tutte le sue tecniche distintive. Solo questo basta per renderlo uno degli esseri più potenti del mondo di Naruto.

Concludiamo col leader di questo gruppo: Jura, clone basato su un ninja misterioso ma che secondo alcuni potrebbe essere Isshiki Otsutsuki. Non ha dimostrato le sue abilità combattive, ma come i suoi compagni ha accesso a due Rinnegan, e, qualora fosse davvero un clone di Isshiki, possiamo aspettarci che sfoggi tecniche straordinarie come la Sukunahikona o la Daikokotan.